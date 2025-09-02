Sport

Serie C, il Campobasso chiude il mercato con i colpi Mario Gargiulo e Nicolò Armini

Photo of Redazione Redazione2 Settembre 2025

Il Campobasso FC annuncia l’arrivo a titolo definitivo con contratto biennale di Mario Gargiulo, centrocampista napoletano classe 1996, che si lega al club rossoblù per dare spessore e qualità al cuore della mediana.

Cresciuto nel vivaio del Brescia, dopo i primi passi nella scuola calcio “Brothers Napoli”, Gargiulo ha costruito una carriera solida e lineare. Le esperienze iniziali con Bassano e Lucchese lo hanno visto emergere, per poi imporsi al Pontedera e all’Imolese, dove ha affinato le doti di inserimento e la capacità di dare equilibrio alla squadra. Il salto al Cittadella gli ha infine consentito di misurarsi con un campionato di livello.

Con il Lecce ha vissuto la stagione della consacrazione, contribuendo al ritorno in Serie A dei salentini. Successivamente ha vestito le maglie di Modena, Pisa e Foggia, prima dell’ultima esperienza al Cosenza, dove ha confermato le qualità di centrocampista moderno, capace di unire dinamismo e visione di gioco.

Ora la scelta di Campobasso, segno di una volontà precisa: sposare un progetto in crescita, in cui passione e ambizione si fondono con la concretezza.

“Ho scelto Campobasso perché tutti ne parlano benissimo – le prime parole di GargiuloConosco il mister che ho avuto al Foggia e non vedo l’ora di riabbracciarlo. So che la Società ha le idee chiare e la piazza rossoblù sa trasmettere sempre, in casa e in trasferta, calore e appartenenza. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare tutto me stesso per questi colori”.

La retroguardia rossoblù si arricchisce di un nuovo elemento di spessore. Il Campobasso FC annuncia l’arrivo in prestito dal Crotone del difensore Nicolò Armini, talento cresciuto nel settore giovanile della Lazio e protagonista in più occasioni con le Nazionali giovanili azzurre.

Romano di Marino, Armini si è fatto notare sin da giovanissimo con la maglia biancoceleste, debuttando in Europa League a soli diciassette anni e conquistando poi l’esordio in Serie A nella stagione successiva contro il Bologna.

La sua carriera ha visto passaggi significativi anche con Piacenza e Potenza, dove ha maturato esperienza e continuità prima di approdare al Crotone, società che ne ha riconosciuto le qualità sottoscrivendo un contratto pluriennale. Difensore centrale di piede destro, ma capace di adattarsi anche sulle corsie esterne, Armini si distingue per struttura fisica, velocità e capacità di leggere le situazioni di gioco, unendo solidità e tecnica nell’impostazione.  Caratteristiche che lo hanno reso in passato punto di riferimento delle selezioni azzurre giovanili, dove ha indossato anche la fascia di capitano e ottenuto il riconoscimento UEFA come uno dei migliori interpreti del ruolo agli Europei Under 17.

L’approdo a Campobasso rappresenta per lui una nuova sfida:  “Sono entusiasta di vestire questa maglia – le sue prime parole da rossoblù – perché so bene che l’ambiente di Campobasso è un ambiente carico di energia e il progetto rossoblù guarda lontano. Sono qui per dare il massimo, per mettermi a disposizione di mister Zauri e di tutti i miei compagni”.

Photo of Redazione Redazione2 Settembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Serie C, Bifulco bussa due volte: il Campobasso batte la Torres

31 Agosto 2025

Pallacanestro serie A1, per la Magnolia Campobasso buoni segnali dal test in famiglia

31 Agosto 2025

Pallacanestro serie A1, primo test in famiglia per la Magnolia Campobasso

29 Agosto 2025

Clinic Città di Campobasso, coach Capobianco: “Felice di essere tra i relatori, le emozioni sono il cuore pulsante di tutto ciò che facciamo”

28 Agosto 2025

Sabato di sport: pomeriggio di basket con Napoli–Avellino, sera rossoblù all’Axum Molinari

27 Agosto 2025

Pallacanestro serie A1, La Molisana Magnolia Campobasso inizia la seconda settimana di lavoro

25 Agosto 2025

Bocce, Campobasso e il Molise sono pronti per i Campionati Italiani Juniores: 161 giovani atleti e atlete al via

24 Agosto 2025

Serie C, il Campobasso stecca la prima: il Ravenna si impone 3-2

24 Agosto 2025

Pallacanestro serie A1, entusiasmo per l’inizio della nuova stagione della Magnolia Campobasso

19 Agosto 2025

Serie C, per il tecnico del Campobasso, Luciano Zauri, “obiettivo playoff, Arezzo e Ascoli squadre da battere”

18 Agosto 2025

Pallacanestro serie A1, al via la stagione della Magnolia Campobasso

18 Agosto 2025

Serie C, il Campobasso supera agevolmente la Casertana in Coppa Italia

17 Agosto 2025

CBFC Experience è il pacchetto esclusivo del Campobasso FC per vivere la squadra rossoblù e il territorio molisano

16 Agosto 2025

A Molise il sesto memorial Gianmarco Di Vico: vince la squadra Viernes

16 Agosto 2025

Ferragosto all’insegna dello sport con la Regata del Circolo della Vela Termoli

16 Agosto 2025

Da Baranello a Roma in bici: 240 km di fede, amicizia e resilienza

12 Agosto 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa