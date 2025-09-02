News dal Molise

Pallavolo serie A3, per la Spike Devils Campobasso al via la preparazione pre-campionato

Photo of Redazione Redazione2 Settembre 2025

Determinazione e grande volontà. Volti sorridenti ed abbronzati, figli dell’estate, ma anche fisici tirati, segnale di un gruppo che ha lavorato per farsi trovare pronto per lo start.

Il gruppo degli EnergyTime Spike Devils Campobasso ha iniziato a spron battuto quella che sarà la sua seconda stagione consecutiva nella serie A3 Credem Banca coi giocatori arrivati già durante la scorsa settimana nel capoluogo di regione.

Per loro, infatti, nel day one c’è stato spazio per una doppia seduta con lavoro di potenzamiento fisico al mattino ed i primi circuiti atletici al pomeriggio, entrambi col preparatore Suliani, ed una fase finale di tecnica al termine.

«Le sensazioni – spiega a conclusione di giornata il tecnico dei rossoblù Giuseppe Buasono estremamente positive. Sin da quest’avvio, si è vista una squadra con grande voglia, figlia anche dei tanti giovani presenti nell’organico, che hanno grande voglia di dimostrare le proprie qualità. Questi ragazzi hanno dato una notevole disponibilità per il progetto e per ripagare la società della fiducia riposta nei loro confronti».

«Penso ad esempio – prosegue – allo schiacciatore bulgaro Valchinov che ha gran voglia di mettersi in mostra o a Melato che ha la possibilità di poter dirigere da primo regista una squadra della massima serie, aspetto che aumenta, oltre che le responsabilità, anche la sua voglia di mettersi in mostra».

«In questa prima giornata non abbiamo portato avanti grandi volumi di lavoro, ma i carichi, com’è naturale che sia in questa fase di preparazione, saranno graduali».

Con più di qualche tifoso in tribuna e la società che – come da tradizione – ha dato il benvenuto al gruppo coi discorsi di prammatica in vista della stagione per Bua «ci sono stati tanti stimoli e tanti segnali che aumenteranno la voglia e la grande attenzione nel portare avanti, passo dopo passo, il nostro programma».

CBlive
