Manager campobassana nella Governance Europea dell’Intelligenza Artificiale

Un’importante affermazione per la regione Molise e per il talento locale nel panorama internazionale dell’Intelligenza Artificiale (IA). La dott.ssa Claudia Coletta, manager originaria di Campobasso, è stata selezionata come corrispondente IA per l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) con sede ad Angers, in Francia. Un ruolo di primo piano all’interno della rete di corrispondenti istituita dal Garante Europeo della Protezione dei Dati (GEPD) per facilitare la governance dell’IA nelle istituzioni dell’Unione Europea.

Il 27 gennaio 2025, Coletta ha preso parte alla prima riunione ufficiale della rete, tenutasi a Bruxelles presso la Commissione Europea, dove ha contribuito alle discussioni sulla regolamentazione dell’IA, in particolare in relazione all’IA Act, il Regolamento UE 2024/1689.

La Commissione Europea, il 4 febbraio scorso, ha pubblicato le linee guida sulle pratiche vietate in materia di IA, con l’obiettivo di garantire la tutela della dignità umana e dell’autonomia decisionale, evitando pratiche ingannevoli o manipolative. Le nuove norme pongono un’attenzione particolare alla protezione delle categorie vulnerabili, come minori e persone con disabilità.

Il ruolo della dott.ssa Coletta è cruciale: nominata nell’ottobre 2024, ha il compito di allineare l’UCVV al regolamento IA, garantendo la conformità dell’agenzia alle nuove direttive europee. Oltre a fornire supporto informativo e consulenziale, coordina la valutazione e la gestione dei rischi legati all’uso dei sistemi IA all’interno dell’organizzazione.

Durante l’incontro a Bruxelles, il GEPD Wojciech Wiewiórowski ha ribadito l’importanza della rete di corrispondenti IA, evidenziando tre pilastri fondamentali: comunità, conformità e collaborazione. Sono state individuate diverse opportunità strategiche, tra cui la promozione dell’alfabetizzazione in materia di IA, la negoziazione di condizioni standard con i fornitori e lo sviluppo di programmi pilota per migliorare la governance dell’IA nelle istituzioni europee.

La partecipazione di Claudia Coletta rappresenta un traguardo significativo per il Molise, dimostrando come la competenza e la preparazione professionale possano contribuire attivamente alla regolamentazione dell’IA a livello europeo. Un riconoscimento che conferma il ruolo sempre più rilevante dei professionisti italiani nella definizione del futuro digitale dell’Unione Europea.