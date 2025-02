Borsa Internazionale del Turismo 2025, il bilancio del presidente Roberti: “Natura incontaminata ed eccellenze enogastronomiche i punti di forza del Molise”

Il Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, a Milano Fiera Rho, ha preso parte al momento di confronto dal tema “Turismo naturalistico nelle aree interne dei Piccoli Borghi” nel corso della seconda giornata della Borsa Internazionale del Turismo 2025.

Durante il talk, il Presidente Francesco Roberti ha avuto modo di confrontarsi sull’istituzione del Parco Nazionale del Matese, spiegando come “occorra proseguire su un percorso verso la sua costituzione che bilanci le esigenze dello stesso Parco con quelle degli agricoltori e dei cittadini che lavorano e vivono in quell’area”.

“Dobbiamo istituire il Parco del Matese – ha spiegato Roberti – ma dobbiamo farlo, sicuramente, consentendo agli agricoltori di poter continuare a svolgere la propria attività, così come l’istituzione del Parco non deve compromettere la vita dei cittadini che risiedono in quell’area. In questo percorso, bilanciando tutte le esigenze in campo, dobbiamo sfruttare le potenzialità, soprattutto economiche, che derivano dall’istituzione del Parco, in modo che a trarne vantaggio siano le stesse aree interne”.

“La costituzione del Parco del Matese – ha proseguito il Presidente Francesco Roberti – deve consentire che esso possa essere vissuto, sempre in perfetta armonia con l’ambiente e con la valorizzazione di tutte le peculiarità che esso offre. Diversamente, un’area con troppe restrizioni finirebbe per non raggiungere lo scopo della sua istituzione”.

Il Presidente Francesco Roberti ha anche avuto modo di trarre un bilancio della partecipazione della Regione Molise alla BIT 2025.

“Il nostro stand ha incuriosito molto e, al suo interno, c’è stata un’ottima affluenza – il commento del Presidente Francesco Roberti – In giornata diversi gli incontri degli stakeholders per discutere dei pacchetti turistici sul nostro territorio. Il punto di forza della programmazione di quest’anno è il Molise a 360°: dalle montagne, alle colline, alla costa, ai borghi. Il turista trova una terra tutta da scoprire, caratterizzata sempre dalla grande accoglienza”.

“La natura incontaminata del nostro Molise è uno dei nostri punti di forza – ha proseguito Roberti – L’obiettivo è massimizzare la conoscenza delle nostre peculiarità, trasformando la regione nel centro dell’Italia quale oasi incontaminata. Le nostre eccellenze enogastronomiche, inoltre, rappresentano una leva fondamentale: pensiamo al vino e alla Tintilia, all’olio e a quel bene prezioso, quale è il tartufo”.

“La chiave di volta della nostra accoglienza non deve essere il turista mordi e fuggi – ha concluso il Presidente Roberti – bensì un amico da accompagnare a visitare ogni angolo del nostro Molise, ospitandolo con amicizia”.

“L’obiettivo alla BIT è stato quello di mettere in risalto e valorizzare le particolarità della nostra meravigliosa e autentica terra – ha ribadito il consigliere regionale con delega al Turismo, Fabio Cofelice – C’è grande interesse rispetto alla nostra offerta turistica. Lo stand della Regione Molise ha suscitato grande curiosità, per il contrasto evidenziato, al suo interno, tra la tecnologia e le tradizioni. Il 2024 è stato un anno di crescita per l’industria turistica del Molise e il 2025 è nato sotto ottimi auspici. La partecipazione a eventi come la BIT consente al Molise di farsi apprezzare da quanti lavorano nel settore, favorendo l’arrivo in regione dei flussi turistici in tutte le stagioni”.