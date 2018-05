Musei aperti di sera al costo simbolico di 1 euro. Il Molise aderisce all’iniziativa del Ministero

Sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 si celebra la terza edizione della Festa dei Musei, evento nazionale organizzato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. La Direzione generale Musei, in continuità con il tema proposto da ICOM per la Giornata internazionale dei Musei del 18 maggio, ha deciso di incentrare questa edizione sul tema “Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici”. Per l’occasione i luoghi della cultura afferenti al Polo museale del Molise propongono un ricco calendario di iniziative e attività aperte al pubblico incluse nel biglietto ordinario.

apertura straordinaria di tre ore al costo simbolico di 1 euro. L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio d’Europa e da ICOM, coinvolge contemporaneamente circa 3.000 musei in 30 Paesi in tutta Europa con lo scopo di promuovere l’identità culturale europea in tutti i Paesi dell’Unione. La Festa dei Musei e la Notte europea dei Musei rientrano nell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. Nell’ambito della Festa dei Musei 2018, nella serata di sabato 19 maggio si svolge anche la quattordicesima edizione della Notte europea dei Musei conL’iniziativa, patrocinata dal Consiglio d’Europa e da ICOM, coinvolge contemporaneamenteLa Festa dei Musei e la Notte europea dei Musei rientrano nell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. Gli eventi proposti e l’elenco degli istituti che in Molise aderiscono alle aperture serali. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare il sito del Ministero.