Covid-19, 39 nuovi positivi e quattro decessi in Molise. 56 i guariti nelle ultime ventiquattro ore

Oggi, 14 gennaio 2021, su 600 tamponi processati sono 39 i nuovi positivi con 8 casi a Frosolone.



Sempre nella giornata di oggi, ancora quattro decessi che, in regione, porta a 226 il numero delle vittime da Covid. Si tratta di: una 89enne e una 98enne di Campobasso, un 96enne di San Polo Matese, tutti e tre ricoverati in Malattie Infettive, e di un 60enne di Campobasso, ricoverato in Terapia Intensiva.

I guariti di oggi sono 56.

Al momento gli attuali ricoverati per Covid-19 sono 63: 56 in Malattie infettive e 7 in Terapia intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise sono 1.130: 819 nella provincia di Campobasso, 310 in quella di Isernia e uno di altre regioni.