Covid-19 in Molise, il bollettino del 20 febbraio 2022: un decesso, 114 nuovi positivi e tre guariti

Un decesso, un 78enne di Cerro a Volturno che era ricoverato in Anziano Fragile al ‘Cardarelli, e 114 nuovi positivi registrati nella giornata di domenica 20 febbraio 2022. Tra i nuovi contagi, 25 a Termoli, 16 a Campobasso, 9 a Isernia, 8 a Larino e 7 a Ururi.

Sette i guariti.

Nella giornata odierna un nuovo ricovero all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, dove sono ricoverati 31 pazienti, 14 in Malattie Infettive, 13 in Anziano Fragile e 4 in Terapia Intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise sono 7.205, 5.147 in provincia di Campobasso, 1.961 in quella di Isernia e 15 di altre regioni.