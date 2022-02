Calcio a 5 serie A2, l’Italpol sbanca il PalaUnimol: Cln Cus Molise battuto

CLN CUS MOLISE – ITALPOL 0-4 (0-2)

Cln Cus Molise: Oliveira, Di Stefano, Di Lisio, Luquinhas, Moraes, Palamaro, Lo. Mariano, Triglia, Trematerra, Porcari, Barichello, Tozarelli. All. Sanginario.

Italpol: Basile Osni Garcia, Batella, Paulinho, Ippoliti, Del Ferraro, Taloni, Marchetti, Bielousov, Fraioli, Barigelli, Gennaccari. All. Mannino.

Arbitri: Romao di Nola e Barbato di Castellamare di Stabia. Crono: Califano di Nocera Inferiore.



Marcatori: 5’26” Osni Garcia, 19’38” Ippoliti pt; 11’33” Osni Garcia, 18’04” Taloni st

Note: ammonito Barigelli dalla panchina. Il Circolo La Nebbia Cus Molise ha fallito due tiri liberi nella ripresa con Lucas (fuori) e Moraes (palo).

L’Italpol sbanca il Palaunimol e impone la quinta sconfitta in campionato al Circolo La Nebbia Cus Molise. La squadra di Sanginario ci mette il cuore, paga le assenze di Debetio e Barichello e sbatte su Basile più volte decisivo.

La cronaca – Si presenta subito la formazione di Mannino con una ripartenza firmata Osni Garcia, Oliveira si oppone e poi Ippoliti non trova la porta. Sull’altro fronte il Cln Cus Molise si vede con una conclusione larga di Moraes. Ancora Italpol sull’asse Osni Garcia-Taloni, Di Stefano si immola sulla linea. E’ poi Ippoliti a suonare la carica per i laziali, sfera che si stampa sul palo. Il Cln Cus Molise non sta a guardare, Di Lisio ci prova ma Basile si oppone di piede. L’Italpol sblocca il confronto. Punizione di Paulinho, palla toccata per Osni Garcia che fa secco Vinicius Oliveira. La squadra di casa vuole subito il pareggio, mister Sanginario opta per il gioco a cinque (Di Lisio power play) e Moraes coglie il palo. L’Italpol, dopo aver rischiato la capitolazione sfrutta l’uomo avversario con Ippoliti recupera la sfera nella sua metà campo e deposita nella porta sguarnita lo 0-2.

Nella ripresa partono forte i padroni di casa: Di Lisio prima e Moraes poi impegnano Basile che si oppone alla grande. Ancora rossoblù sul pezzo con Triglia che assiste Lucas, movimento perfetto da pivot e conclusione velenosa. Il cuoio si stampa sul palo. Come nel primo tempo l’Italpol barcolla ma non crolla. Osni Garcia va in pressione, recupera la sfera e batte ancora Vinicius Oliveira per lo 0-3. La sfida si accende, gli ospiti commettono il sesto fallo a 7’48” dalla fine. C’è il tiro libero per il Circolo La Nebbia Cus Molise, Lucas spreca tirando al lato. I rossoblù spingono sull’acceleratore, Triglia assiste Lucas, tiro preciso che Basile con un super intervento intercetta. L’estremo difensore dei laziali è assoluto protagonista in questa fase e abbassa la saracinesca anche sul tiro dalla media distanza di Moraes. Lo stesso numero 70 ha sui piedi il pallone dell’1-3 ma sciupa il secondo tiro libero per i suoi andando a colpire il palo. Nel finale la squadra ospite trova anche il poker: rilancio di Basile, Taloni controlla e in equilibrio precario, nonostante la pressione di un avversario, deposita in fondo al sacco. Archiviata questa battuta d’arresto il Circolo La Nebbia Cus Molise tornerà in campo mercoledì in coppa Italia sul campo del Pomezia.