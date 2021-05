Covid, Campobasso piange altre due vittime. Alla soglia della zona bianca il Molise raggiunge la drammatica cifra di 491 decessi

Sono entrambe di Campobasso le due persone decedute ieri al Cardarelli per Covid.

Dopo giorni di tregua, non ce l’hanno fatta un 72enne del capoluogo molto noto in città e una donna di 67 anni sempre di Campobasso, ricoverati in Terapia intensiva.

In Molise, purtroppo, i decessi raggiungono la drammatica cifra di 491.

Sempre dal bollettino Asrem di ieri, 29 maggio, non si sono registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri, mentre una persona è stata dimessa. Il totale dei ricoverati è di 11 persone, tutte al Cardarelli: 9 in Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva.

I nuovi positivi sono 7 su 493 tamponi processati. 13 le persone che hanno sconfitto il virus. 142 il numero totale dei positivi in regione. 2.462 i cittadini in isolamento.