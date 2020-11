Covid, negli ultimi giorni in Molise escalation di decessi: al Cardarelli altre 3 vittime

In Molise continuano ad aumentare le vittime di Covid. Nelle ultime ore all’ospedale Cardarelli si sono registrati altri 3 decessi.

A perdere la vita un 84enne di Cantalupo del Sannio, un 72enne di Isernia e un medico del Basso Molise di 68 anni che era ricoverato in Terapia Intensiva.

In regione salgono così a 74 i decessi totali per Coronavirus dall’inizio dell’emergenza.

Ma è soprattutto questa seconda ondata mietere un numero elevato di vittime e in Molise la preoccupazione cresce di giorno in giorno.

Nelle ultime ore, inoltre, il contagio ha anche coinvolto due strutture residenziali per anziani: una a Busso e una a Bojano dove sono in corso le operazioni di screening per capire le proporzioni del contagio.