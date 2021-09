Covid: nei contagi nuovo balzo in avanti. Oggi +31 positivi e un nuovo ricovero

Nuovo balzo in avanti sul fronte dei contagi per Covid in Molise. Nel bollettino Asrem di oggi, 4 settembre 2021, si registrano infatti 31 nuovi positivi.

A destare preoccupazione è il cluster di Triventodove solo oggi fa segnare +11 persone positive al Covid.

533 i tamponi processati. Mentre si registra anche un nuovo ricovero nel reparto di Malatti infettive del Cardarelli, dove al momento sono 13 le persone ricoverate.

265 i casi attualmente positivi in regione: 166 nella provincia di Campobasso e 97 in quella di Isernia. 2.340 le persone attualmente in isolamento.