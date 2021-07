Green pass: in arrivo il decreto con le nuove regole. Ecco cosa potrà accadere

Green pass per grandi eventi, ovvero spettacoli, viaggi e sport e probabilmente la certificazione di aver effettuato almeno una dose per i ristoranti al chiuso o un tampone nelle 48 ore precendenti.

L’Italia corre al riparto dopo l’aumento dei contagi e della variante Delta che, anche in Molise, ha fatto salire il tasso di positività oltre i 2%.

Il Governo, in sintonia con le Regioni, cerca una strada per evitare chiusure anche con la risalita della curva epidemiologica.

Il nuovo decreto dovrebbe essere approvato domani, 22 luglio 2021, per poi entrare in vigore dal prossimo lunedì 26 luglio.

Le Regioni continuano a spingere per il cambio dei parametri per i colori da attibuire ai territori in base ai contagi. Resta in auge la proposta di attribuire maggiore peso agli indicatori dell’ospedalizzazione.

Al momento il Governo sta pensando a una percentuale del 5% per le terapie intensive e del 10% per i reparti medici, ma il tetto ancora non è stato fissato. Se questi numeri dovessero essere, però, confermati, per il Molise singnificherebbe passare in zona gialla con due pazienti in Terapia intensiva, sui 39 posti conteggiati.

Il tutto mentre il Covid hospital, a due anni dall’inizio dell’emergenza nella ventesima regione è un miraggio.