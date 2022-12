“La casa dell’informazione locale”: taglio del nastro per la nuova sede di proprietà dell’Ordine dei Giornalisti del Molise

Taglio del nastro per l’inaugurazione della nuova sede dell’Ordine dei Giornalisti del Molise a Campobasso. Alla partecipatissima cerimonia presente, insieme al presidente Odg Molise, Vincenzo Cimino, e al vice Presidente, Cosimo Santimone, anche il presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Carlo Bartoli.

Con la nuova sede di proprietà, l’Ordine dei Giornalisti del Molise offre alla regione un presidio di democrazia attraverso una casa fisica, vera.

“Niente nasce per caso e questa nuova sede dell’Ordine dei Giornalisti del Molise non è nata per caso, bensì è il frutto del lavoro svolto sul territorio dall’Ordine del Molise, soprattutto in ambito formativo, e riconosciuto apertamente a livello nazionale, ma anche della professionalità e della passione dei tanti giornalisti molisani”, sono state le parole del presidente Bartoli.

E’ stato poi il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina a voler ricordare in tale occasione “la figura di Giovanni Minicozzi che – ha detto il sindaco – ci ha lasciato qualche giorno fa e che credo abbia rappresentato al meglio, con la sua dedizione e la sua coerenza, la professione giornalistica in Molise”.

Presente anche il governatore Donato Toma. “Le inaugurazioni – le sue parole – sono sempre eventi che segnano una partenza o un nuovo inizio. L’apertura di una nuova sede per l’Ordine dei giornalisti è un momento che non solo rappresenta una ulteriore importante tappa nel percorso di crescita dell’Ordine da quando ha acquisito l’autonomia, ma certifica l’impegno e il buon lavoro svolto dal presidente Enzo Cimino e dalla sua squadra. Viviamo anni di grandi mutamenti per le professioni. Credo che la categoria dei giornalisti sia stata tra quelle che ha subito maggiori stravolgimenti in tempi recenti. Cambiamenti che hanno ridisegnato i confini della professione e hanno in parte avuto conseguenze nell’espletamento del lavoro quotidiano del giornalista e forse anche nel suo rapporto con la parte datoriale, l’editore. A volte si lavora in condizioni adeguate, altre meno. Io sono qui con voi, oggi, perché ho profondo rispetto per quello che fate”.

Al termine della cerimonia inaugurale, la giornata è proseguita con il convegno sul giornalismo d’inchiesta che lo stesso Ordine dei Giornalisti del Molise ha organizzato presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise.