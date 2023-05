‘L’essenza dell’Essere’: così il cocktail che sa di Molise della studentessa Francesca Cobucci vince la competizione del contest Next Bartender di Milano

Francesca Cobucci, studentessa dell’Alberghiero di Vinchiaturo, plesso dell’Istituto Lombardo Radice di Bojano, ancora una volta si aggiudica un primo premio in una competizione tra studenti degli istituti alberghieri.

L’avevamo già vista vincere il primo premio nella sezione Bar – Mixologia con il cocktail ‘Alfa e Omega’ a marzo ad Anzio nella ‘Coffee Competition XII edizione’.

Stavolta Francesca si è distinta in una competizione di mixology nel contest The Next Bartender, inserito tra gli eventi della Mixology Experience tenutasi a Milano nei giorni 7-8-9 maggio che ha visto coinvolti, nella fase finale, studenti di trenta istituti alberghieri provenienti da tutta Italia.

Il nome del suo cocktail: ‘L’essenza dell’Essere’ ci accompagna in una romantica passeggiata attraverso i colori e i profumi del Molise: il Viola esprime la conciliazione di opposti e la ricerca di nuovi equilibri ed il fiocchetto lilla, che invita a “nutrirsi” di vita, crea una rete di solidarietà verso chi ha riconquistato la libertà di essere se stesso.

The Next Bartender, tenutosi per il secondo anno, è il contest dedicato alla prossima generazione di bartender, dedicato agli Istituti Alberghieri. Esperti di settore, divisi in due categorie, hanno giudicato i concorrenti. La giuria tecnica era costituita da due ex campioni dell’ AIBES (Associazione Italiana Barman); mentre facevano parte della giuria degustativa il campione Mondiale 2022 di bartending, il Presidente Mondiale dell’AIBES e il Presidente Regionale dell’AIBES Lombardia.

Per partecipare a questo concorso la tenace e creativa Francesca ha dovuto rispettare due criteri fondamentali: preparare un long drink e rispettarne il tenore alcolico basso; la vittoria di questo premio è il frutto di settimane di preparazione, esperimenti ed intensi allenamenti, grazie soprattutto all’instancabile guida e supporto della professoressa di Sala e Vendita Katia Parisi.