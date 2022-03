10eLotto, vinti 20mila euro a Montenero di Bisaccia

Finisce a Milano la più alta vincite ottenuta con il Lotto nell’ultimo concorso, pari a 28.800 euro per effetto di un terno – come rende noto l’agenzia Agimeg – ottenuto mettendo in gioco cinque numeri sulla ruota di Firenze.

Secondo gradino del podio per i 21.660 euro vinti ad Azzano Decimo (PN) con una giocata su Tutte, terzo posto per i 15.250 euro vinti a Bizzarone, in provincia di Como, con un terno sulla ruota di Bari.

Il 10eLotto premia invece Argenta, in provincia di Ferrara, e Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, con due vincite da 20 mila euro, entrambe realizzate con un’estrazione frequente. Il luce anche i 12.505 euro vinti a Notaresco, in provincia di Teramo.

Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 891 milioni di euro