ANA – UGL patrocina il ‘Tour Dono per la Vita’ giro del Sud, organizzato dalla FINTRED

ANA-UGL sostiene, ed è onorata di patrocinare, l’iniziativa “IL TOUR DONO PER LA VITA – GIRO DEL SUD” promossa dalla Federazione Italiana Nefropatici Trapiantati di Rene e Donatori FINTRED LATINA, che prenderà il via Martedi 11 aprile alle ore 7,30 dal Sagrato della Basilica Santuario della Madonna del Colle a LENOLA per giungere a REGGIO CALABRIA il 26 aprile.

Protagonista assoluto del Tour sarà Giuseppe ICOVELLI, Presidente della FINTRED, che in sella alla sua bici percorrerà circa 1.100 km attraversando ben 5 Regioni del Sud d’Italia (Lazio, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria) per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sulla importanza della donazione degli organi come strumento per salvare vite umane e per alleviare le sofferenze di malati cronici.

La donazione è un grande atto di generosità e di altruismo verso chi ha bisogno; la donazione degli organi è al contempo un atto coraggioso e bellissimo che “dona” vita a chi rischia di perderla e dunque assume un gesto non solo simbolico ma di alto valore etico e morale.

Per queste ragioni ANA-UGL ha sposato e condiviso da subito il progetto della FINTRED ed attraverso i suoi dirigenti locali accompagnerà Giuseppe IACOVELLI lungo le varie tappe del Tour e lo accoglierà in molti mercati ed insieme ai Sindaci dei vari Comuni coinvolti organizzerà il ricevimento nei luoghi deputati.

Ogni giorno si svolgerà una tappa con una media di 70 km, fino ad arrivare anche ad oltre 100 km. Giuseppe Iacovelli, trapiantato di reni, sarà solo sulla sua bicicletta e sfiderà il sole ed il gelo, il vento e la pioggia.

Avrà solo un’auto con due assistenti per ogni eventuale necessità. Su interessamento della nostra Associazione si aggiungeranno le tappe di Vibo Valentia e di Gioiosa Jonica alle 12 tappe già programmate, che coinvolgeranno i Comuni di Venafro, Campobasso, Foggia, San Giovanni, Barletta, Taranto, Policoro, Corigliano, Crotone, Catanzaro, Roccella Jonica, Bova Marina ed infine Reggio Calabria. Grazie anche all’impegno della nostra Associazione in ogni Comune si svolgeranno iniziative Istituzionali e pubbliche nelle Aule Consiliari, Convegni sul tema della donazione, incontri nelle scuole.

Tutto il gruppo dirigente ANA-UGL Nazionale e delle Regioni coinvolte sostiene il TOUR DONO PER LA VITA-GIRO PER IL SUD, rivolge un grande in bocca al lupo a Giuseppe Iacovelli per la sua impresa straordinaria e ringrazia sentitamente tutte le Istituzioni, le Associazioni, i Sindaci ed Assessori, i Dirigenti Scolastici, le Forze dell’Ordine e gli Organi di Informazione per il sostegno dato finora alla organizzazione e per quanto faranno nel corso delle varie tappe.