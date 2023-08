Tre giorni in azzurro, a Rocchetta a Volturno i cento anni dell’Aeronautica Militare

Nella valle del Volturno, dove nacque il Corpo Italiano di Liberazione che nel secondo conflitto mondiale per la liberazione dell’Italia ideò e portò a termine uno dei più impensabili e decisivi attacchi all’invasore, la ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE 1943-1944 si compiace di offrirvi presso il museo MIGM – Museo Internazionale delle Guerre Mondiali di Rocchetta a Volturno.

“TRE GIORNI IN AZZURRO”, l’unico Evento Ufficiale in Molise che celebra i cento anni dell’AERONAUTICA MILITARE, centenario aperto a Roma il 28 marzo e che dalla Terrazza del Pincio ha visto la presenza del Capo dello Stato Mattarella, della premier Meloni e di molte autorità civili, religiose e militari, evento proseguito con l’irripetibile “AIR SHOW” di Pratica di Mare che ha attirato duecentomila spettatori in presenza ed ha incollato allo schermo 1.002.000 fans dell’Aeronautica militare.

Il 4, 5 e 6 agosto presso il MIGM si alterneranno convegni, spettacoli musicali e molto altro… con l’intervento del Generale dell’Aeronautica Militare Ispettore Capo B. DI MARTINO, presidente del Comitato per il Centenario dell’Aeronautica Militare; saranno presenti punti informativi della Aeronautica Militare, del Ministero dell’Ambiente, del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e della Associazione Nazionale Arma Aeronautica.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Campobasso, dalla Provincia di Isernia, dal PNALM- Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, dalla UNIMOL-Università degli Studi del Molise e dal Comune di Rocchetta al Volturno.

Il main sponsor è DIMENSIONE “senza il cui importante contributo economico l’evento non si sarebbe potuto tenere così come organizzato, gli sponsor tutti (elencati in cartellone) e Johnny e Filippo, che come sempre hanno realizzato l’impossibile anche in questa occasione”, si legge nella nota.