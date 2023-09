Montenero di Bisaccia, San Salvo e Vasto: è tutto pronto per la prima mezza maratona delle Marine

È in piena fase di allestimento la della Mezza Maratona delle Marine che avrà la luce domenica 24 settembre all’insegna del seguente motto: 3 comuni (Montenero di Bisaccia, San Salvo e Vasto), 2 regioni (Molise e Abruzzo) e 1°edizione.

Sono quattro i principali protagonisti di questo nuovo evento podistico e di un progetto che va oltre la semplice competizione sportiva: la Podistica Montenero, la Podistica San Salvo, la Podistica Vasto e il Centro Commerciale Costa Verde con il patrocinio dei rispettivi comuni.

La gara si sviluppa su un percorso competitivo di 21 chilometri e un altro non competitivo di 10 chilometri. La mezza maratona interessa Marina di Montenero nella parte iniziale, un breve tratto della statale Adriatica, il lungomare di San Salvo in direzione nord fino a Vasto all’altezza del Monumento della Bagnante, di nuovo transito a San Salvo sulla ciclabile interna della pineta e anche a Marina di Montenero per tornare al centro commerciale Costa Verde dove è fissato l’arrivo (oltre alla partenza prevista alle 9:30).

Simona Contucci, sindaco di Montenero di Bisaccia: “È l’esempio di come queste amministrazioni riescano a collaborare. La gara partirà da Montenero, passando per San Salvo e si snoderà fino a Vasto Marina. Questo evento è un trampolino di lancio non solo per il territorio che ha enormi potenzialità ma anche per l’attività sportiva delle società podistiche di Montenero, San Salvo e Vasto”.

Emanuela De Nicolis, sindaco di San Salvo: “Le società podistiche di Vasto, San Salvo e Montenero hanno organizzato una mezza maratona che unisce e fa diventare una cosa unica tre città unite dallo stesso mare, in uno dei tratti più belli della nostra costa, con San Salvo che diventa cerniera tra Abruzzo e Molise. Siamo realtà differenti, ma i punti in comune sono tanti”.

Carlo Della Penna, assessore allo sport di Vasto: “La collaborazione è sempre positiva. Vasto ha la porta aperta per tutti coloro che vogliono collaborare. Sono contento che la collaborazione parta dallo sport. Non solo la nostra città di Vasto ma anche San Salvo e Montenero hanno tanto da offrire dal punto di vista turistico e non solo”.

Dario Valeri, direttore del Centro Commerciale Costa Verde: “Il veicolo sport è attrattivo. L’intento del nostro centro è contribuire allo sviluppo del territorio. Avervi ospiti qui tutti insieme, tra enti, organizzatori e sponsor, dimostra come ognuno di noi abbia contribuito a dare un supporto concreto ad una imponente macchina organizzativa”.

Lucio D’Ascenzo, presidente della Podistica Montenero: “Questa neonata Mezza Maratona delle Marine testimonia che lo sport unisce e non deve disunire. L’auspicio è che possa durare a lungo perché sia noi della Podistica Montenero che la Podistica San Salvo e la Podistica Vasto abbiamo sposato questa causa per far divertire la gente che vuole correre e fare il proprio tempo in una mezza maratona di preparazione per le altre gare di fine stagione”.

Michele Colamarino a nome della Podistica San Salvo: “Per noi è una bella sfida a livello organizzativo ed è motivo di orgoglio affrontarla. Noi di Podistica San Salvo abbiamo subito detto di si ai nostri amici della Podistica Montenero e della Podistica Vasto”.

Daniele Altieri, in rappresentanza della Podistica Vasto: “Senza passione tutto ciò non può avvenire ma era un’idea che avevamo chiusa in un cassetto. Questo territorio di confine aveva bisogno di un grande evento podistico e abbiamo colto al volo questa magnifica occasione”.

Il sito di riferimento per le iscrizioni è Timing Run https://www.timingrun.it/ EventiTR/pages/percorsi/ dettaglio.php?event=220