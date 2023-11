Campionati Gold di specialità di ginnastica ritmica: Campobasso e il Molise pienamente promossi

Una quattro giorni unica che ha catalizzato su di sé l’attenzione dell’intero universo della ginnastica ritmica nazionale.

I campionati italiani gold di specialità di ginnastica ritmica organizzati dallo Sporting Bovianum hanno messo in luce Campobasso ed il ‘piccolo’ Molise nel novero della disciplina coi riflettori che, sia sul PalaUnimol che presso La Molisana Arena, hanno catturato consensi, sorrisi ed attenzione.

In particolare, si è registrato il tutto esaurito nella sessione di sabato, quando sul territorio sono atterrate le farfalle: ossia la squadra azzurra della ritmica, che a Valencia, ad agosto, ha centrato il ticket per le Olimpiadi di Parigi 2024. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris ed Alessia Russo hanno catturato l’attenzione dei presenti al pomeriggio con tre esercizi: uno a corpo libero, l’altro al nastro e l’altro ancora al cerchio. Al mattino, invece, una visita per la città e poi la presenza nell’impianto per autografi, foto ed interviste prima di riscaldarsi per l’esibizione. Con loro il tecnico Emanuela Maccarani, che ha dispensato grandi complimenti all’organizzazione e ha ricordato orgogliosa il percorso che ha portato il gruppo sino all’appuntamento a cinque cerchi.

Peraltro, il Molise della disciplina – in questa quattro giorni – ha avuto al via anche due proprie rappresentanti, entrambi in forza alla Futurgimnica Termoli. Sophia Libera Di Palma, nell’esercizio della fune tra le allieve prima fascia, ha concluso undicesima con uno score di 16,850. Quattordicesima, invece, con uno score di 17,850 Paola Simone tra le allieve seconda fascia al corpo libero.

Questi, invece, nel complesso i risultati registrati nel novero di un totale di 26 gare complessive con quasi 360 ginnaste al via provenienti da tutte le regioni d’Italia. Nell’esercizio di coppia, nella categoria unica, successo per il tandem della Ginnastica Ritmica Nervianese formato da Fabiola Sutera e Chiara Rebasti con un punteggio di 24,150.

Tra le allieve prima fascia successo per Noemi Rossi della Ritmica Verbania con 18,850 nel corpo libero. Per la fune primato con 18,750 per Emma Aliboni (‘Le Maripose’) ex aequo con Lidia Amicone (Ginnastica Concordia Chivasso). Al cerchio, forte di un 20,200, si è imposta Irys Maria Molina (Ginnashtica Rho Cornaredo), alla palla, infine, con 20,500 primato per Emma Piergentili (Braccio Fortebraccio).

Tra le allieve seconda fascia, invece, al corpo libero con 20,200 prima posizione per Giulia Temporelli del Centro Ginnastica Moderna. Gaia Nebuloni (Ginnastica Moderna Legnano) ha sbaragliato la concorrenza al cerchio con 23,950. Alla palla, con 24,000 leadership per Emma Zaccaria della Polimnia Ritmica Romana. Giulia Papi della Maxisport Firenze si è invece imposta alle clavette con un 24,250. Nel nastro, infine, successo per Chiara Di Sabatino della Ritmica Aurea di Alba Adriatica (23,200).

Tra le junior prima fascia Camilla Noferini (Ariele Campi Bisenzio) ha centrato il successo nel cerchio con un 27,600. Per lei bis anche alla palla (26,050), mentre Carola Veronese (Echidna) ha chiuso con un 26,700 la prova alle clavette. Anche per lei, poi, bis al nastro con un 25,400.

Tra le junior seconda fascia al cerchio primato per Alyssa Tontini (Albachiara Lucca) con un 28,850, che ha rappresentato peraltro il miglior punteggio assoluto dell’intera competizione. Alessia Papa dell’Eurogymminca Torino ha centrato il successo alla palla (26,150), la compagna di team Eglissa Lika ha festeggiato alle clavette (26,600) e, infine, Lucia Sigolo dell’Etoile ha conquistato la prova al nastro (27,300).

Tra le junior terza fascia, poi, Giulia Chiara Guerrieri (Ritmica Artemisia Catania) ha conquistato il successo al cerchio (27,150) con bis poi alle clavette (26,750), Eva Pasquino della società umbra Braccio Fortebraccio ha primeggiato nella palla (26,350) e, poi, Elisabetta Digitali ha chiuso al vertice al nastro con uno score di 26,750.

Tra le senior, infine, nel cerchio successo per Elisa De Petra (Pro Patria Bustese) con un punteggio di 28,450, mentre nella palla primato per la campana Greta Riccardi dell’Evoluzione Danza Angri (score di 28,500). Alle clavette, poi, exploit per Alessia Toscano della Ginnastica Opera Roma con 27,500 con Giulia Capacci della Cervia Ginnastica e Sport, quindi, a segno al nastro con 28,550.

Particolarmente soddisfatta, al termine, Antonella Policella, direttrice tecnica dello Sporting Bovianum e del settore ritmica per la delegazione molisana della Federginnastica.

«Sono contenta e indubbiamente entusiasta – ha dichiarato – a nome mio, ma anche del club e della federazione territoriale. È stato un evento che ha visto tutti entusiasti. Ci hanno fatto i complimenti per l’organizzazione e la cura dei particolari in ogni minimo dettaglio. Tutto è andato bene nel verso giusto e la ciliegina sulla torta è stata legata alla presenza delle farfalle e della direttrice tecnica Maccarani, rimaste entusiaste del Molise, come hanno avuto modo di far emergere anche dai social. Sono state estremamente disponibili tra foto, autografi ed interviste. Ricevere, poi, anche i complimenti del vicepresidente federale Rosario Pitton è stato per noi motivo di ulteriore orgoglio. Questo evento è stato frutto di un lavoro di gruppo di rilievo di tutto lo staff con una sinergia assoluta ed un grazie voglio tributarlo anche ai ragazzi dell’istituto superiore di Bojano impegnati nel servizio di accoglienza. Usciamo davvero felici da questa quattro giorni anche per le tante presenze in città e per il pubblico numerosissimo sugli spalti in ogni sessione, oltre che ovviamente in occasione dell’esibizione delle azzurre. Il primo evento di una serie di kermesse di spessore in regione? Le potenzialità ci sono, senz’altro ci si potrà ragionare in prospettiva».

L’appuntamento del capoluogo di regione è stato inserito negli eventi sul punto sport e turismo del fondo di sviluppo e coesione e ha avuto appoggi istituzionali (Regione, Provincia e Comune capoluogo di regione) e sportivi di prima fascia, nonché partner qualificati a supporto commerciale.

Nel corso del programma, diverse le autorità civili e sportive che hanno voluto omaggiare con la loro presenza e la loro testimonianza la rassegna.