Nasce l’Associazione Nazionale Insigniti dell’Odine al Merito della Repubblica Italiana: in Molise il delegato è Michele Falcione

L’Associazione Nazionale Insigniti dell’Odine al Merito della Repubblica Italiana nasce dalla volontà di aggregare tutti coloro che hanno ricevuto una Onorificenza al Merito dal Presidente della Repubblica che si esplica nei vari gradi previsti dall’Ordinamento: Cavalieri, Ufficiali, Commendatore, Grandi Ufficiali, Cavalieri di Gran Croce.

L’Associazione non ha alcuna finalità di lucro, opera per divulgare, a tutti i livelli ed in ogni forma, i principi ed i valori della Costituzione Italiana, specialmente quelli incarnati dai simboli della Repubblica, di cui ne promuove la conoscenza storica, la portata ideale e la tutela del decoro.

A tal fine, l’Associazione intraprende, in autonomia o insieme con altri Enti e sodalizi, iniziative volte a promuovere i principi su cuisi fonda lo Stato democratico e pluralista delineato dalla Costituzione repubblicana; tradurre la condizione di Insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana in un impegno costante e responsabile nei diversi campi dell’agire umano, delle professioni, della ricerca, della cultura e delle arti, del servizio nello Stato, del disimpegno di cariche pubbliche, nell’azione sociale, umanitaria e filantropica; contribuire alla tutela dell’ambiente, della biodiversità, della salute; promuovere ogni iniziativa ritenuta utile per tenere alta l’attenzione sui temi della famiglia, della scuola, del lavoro, dello sviluppo economico; favorire la conoscenza tra i Soci e la collaborazione con analoghi sodalizi, in Italia ed all’Estero, che condividono le finalità statutarie proprie dell’ANCRI; promuovere, specialmente fra gli Insigniti dell’OMRI, la conoscenza dell’Associazione, le finalità del sodalizio e le iniziative intraprese a livello nazionale e locale; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria al raggiungimento dei predetti fini; le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia, di trasparenza, di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Lo scorso ottobre 2023 si sono tenute, a Roma, le elezioni per designare il Presidente Nazionale che guiderà la struttura Nazionale per i prossimi anni; i soci hanno scelto il Cav. Prof. Avv. Antonello De Oto, docente dell’Università di Bologna, che con grande entusiasmo ha subito delineato i programmi e le attività che l’ANCRI intende svolgere sul territorio; tra le varie competenze assegnate al Presidente Nazionale fondamentale risulta quella dell’individuazione dei Delegati Regionali in quei territori dove ancora non esistono strutture riconducibili all’ANCRI.

Nella Regione Molise sono tanti coloro che nel corso degli anni hanno ricevuto una Onorificenza, pertanto il Presidente Nazionale ha voluto fortemente che il Molise fosse annoverato tra le Regioni con tale rappresentanza individuando e designando come Delegato per il Molise, l’Ufficiale al Merito della Repubblica Michele Falcione impegnato da molti anni sul territorio sia nell’ambito del sociale che dello sport.

“Sono onorato di aver ricevuto questo prestigioso incarico in rappresentanza della mia Regione, ringrazio il Prof. De Oto per aver scelto la mia persona, con la speranza di poter formare, in poco, tempo una Delegazione In Regione che possa prender parte a tutte le manifestazioni Nazionali, con l’intento, inoltre, di organizzare in Molise eventi e manifestazioni per veicolari i valori della Costituzione con particolare riferimento alle scuole e alle Università; credo sia fondamentale avere contatti con le Istituzioni territoriali sia Governative che Ammnistrative, per poter, insieme, programmare un percorso che veda come protagonisti le future generazioni”.

Chiunque abbia ricevuto una Onorificenza e voglia aderire all’Associazione, contribuendo in maniera fattiva per la

realizzazione di manifestazioni, può inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: delegato.molise@ancri.it.