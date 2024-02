La Regione Molise ha approvato il programma “Promozione Molise 2024”

L’Assessorato alle Politiche agricole ed agroalimentari della Regione Molise intende promuovere le Eccellenze agroalimentari di qualità del Molise rendendole protagoniste nel 2024 anche attraverso la partecipazione ad alcuni degli eventi di settore di importante rilievo nel panorama nazionale, europeo e mondiale.

La Giunta Regionale ha, infatti, approvato il Programma “Promozione Molise 2024” affidandone l’attuazione all’Arsarp.

Nello specifico, il Programma prevede la partecipazione delle imprese molisane alle manifestazioni fieristiche: Vinitaly, in programma a Verona dal 14 al 17 aprile, Cibus, in programma a Parma dal 7 al 10 maggio e al Bellavita in programma a Riga (Lettonia) dal 5 al 7 settembre prossimi.

Ad eccezione del Vinitaly, al quale potranno partecipare esclusivamente le imprese vitivinicole molisane, la partecipazione agli altri due eventi è riservata a tutte le imprese agroalimentari molisane che producono prodotti DOP, IGP o Biologici.

La partecipazione del Molise e delle imprese agli eventi programmati sarà finalizzata a consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali che prevedono il miglioramento del posizionamento di tali prodotti nel mercato interno attraverso la diffusione della conoscenza delle caratteristiche principali di tali prodotti.

“L’impegno della Regione a sostegno delle imprese molisane che producono in regime di qualità – ha spiegato l’Assessore alle Politiche Agricole e Agroalimentari della Regione Molise, Salvatore Micone – si rinnova anche quest’anno e ci consentirà, attraverso l’utilizzo delle risorse del PSR Molise 2014/2022, di accompagnare queste stesse imprese sui principali mercati europei, contribuendo alla diffusione della promozione delle Eccellenze agroalimentari tipiche del nostro territorio, ben oltre i confini nazionali, per le loro eccelse qualità e autenticità. Il progetto “Promozione Molise 2024” si fonda su due elementi importanti attraverso azioni di informazione dei consumatori e di promozione della distintività delle produzioni di qualità e sulla valorizzazione, anche con la partecipazione a Fiere ed eventi di settore nazionali ed internazionali, dei prodotti di qualità per favorire una maggiore dinamicità dei territori rurali sia in chiave produttiva che turistico-insediativa. Proprio in quest’ottica – ha concluso l’Assessore Micone – crediamo convintamente nella scelta a partecipare a eventi quali il Vinitaly, il Cibus e il Bellavita Riga come una concreta e lungimirante possibilità proposta agli imprenditori del Made in Molise di qualità per confrontarsi con operatori, buyer, acquirenti provenienti da tutto il mondo e porre le basi per consolidare ed allargare il proprio mercato”.

Le imprese interessate a partecipare al Programma dovranno compilare ed inviare all’Arsarp, entro il prossimo 24 febbraio, la manifestazione di interesse allegata all’Avviso pubblicato sui siti dell’Arsarp all’indirizzo www.arsarp.it, e del PSR Molise 2014/2022 all’indirizzo psr.regione.molise.it. Per ulteriori informazioni si potrà contattare il Dott. Luca Marracino (e-mail: luca.marracino@arsarp.it Tel. 0874-403226).