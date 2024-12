Pallacanestro, Petrucci riconfermato alla presidenza della FIP. Rossella Ferro confermata nel Consiglio Federale

È un momento d’oro in casa La Molisana Magnolia Campobasso. Il terzo posto al giro di boa in regular season nella Techfind Serie A1 di basket femminile, piazzamento rinsaldato dopo la prima di ritorno, l’imminente play-in per poter proiettarsi sulle Final Four di Coppa Italia ed anche quello che è stato un cammino in EuroCup da applausi stanno mettendo bene in evidenza il progetto dei #fioridacciaio, che si conferma solido, solvibile e al centro di tante attenzioni, anche al di fuori del parquet sul fronte della stessa politica sportiva.

BIS FEDERALE Dopo l’assemblea generale ed il momento elettorale ospitato, tra venerdì e sabato, presso lo stadio ‘Olimpico’ a Roma, è arrivata la conferma alla carica di consigliere federale in rappresentanza delle società nazionali in rosa per il direttore generale del team rossoblù Rossella Ferro. Già indicata dalla Lega Basket Femminile, la manager del capoluogo di regione ha ricevuto l’en plein dei consensi da tutti i grandi elettori espressi dal movimento, a conferma dell’ottimo lavoro già svolto nell’ultimo quadriennio.

Infatti, per la dirigente delle magnolie, si tratta di una conferma che la porterà all’interno del consiglio federale presieduto dall’altrettanto riconfermato numero uno nazionale Gianni Petrucci nel quadriennio che porterà sino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

GRANDI ELETTRICI Peraltro, il club del capoluogo di regione è stato ampiamente rappresentato nel contesto capitolino. Grandi elettrici, al sabato mattina, sono state la presidente Antonella Palmieri per la componente dei club femminili di vertice e la capitana Stefania Trimboli sul versante delle atlete. L’esterna giuliana, in particolare, è partita subito dopo per la Sardegna, raggiungendo Sassari ed il PalaSerradimigni, dove si è disimpegnata in corsa nel confronto ampiamente vinto dalle magnolie.