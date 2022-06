20 anni per la bella Ludovica: gli auguri della famiglia

25 giugno 2002: 20 anni fa, in un bellissimo giorno come quello di oggi, nacque la nostra meravigliosa principessa che ha reso la nostra vita bellissima e, con molto orgoglio, ti facciamo in questo giorno gioioso i migliori auguri per la tua per la tua vita. Felicissimi vent’anni principessa nostra!

Mamma Concetta, papà Antonio, fratellone Guido e nonni.

Auguri affettuosi anche dalla redazione di CBlive.