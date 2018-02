Nel giorno di San Valentino la commedia ‘La Dodda de Cristinella’ con incasso in beneficenza all’Istituto Mater Orphanorum di Cercemaggiore

Torna scena la compagnia teatrale dell’Associazione Talenti e Artisti Molisani, che il 14 febbraio 2018 alle ore 20,30, ha organizzato una serata da dedicare agli innamorati, considerata la ricorrenza del San Valentino, ma non dimenticando il fine benefico.

Al Centro sportivo M2 di Campodipietra andrà in scena la commedia, interamente recitata in dialetto campobassano, dal titolo ‘La Dodda de Cristinella’, scritta da Paola Mariano, con la presenza di diversi attori amatoriali rigorosamente “made in Campobasso”, che allieteranno i presenti con una divertente ed imprevedibile commedia con scenografie particolari che riporteranno i protagonisti nello studio di un famoso notaio.

L’incasso della serata sarà interamente devoluto all’Istituto Mater Orphanorum di Cercemaggiore, dove la presenza di bambini è sempre stata al centro delle attività dell’Istituto.

“Ancora una volta la cultura e, in particolare quella dialettale – dichiara il Presidente Falcione – entra a pieno a titolo a sostegno della beneficenza verso chi quotidianamente si spende, senza risparmiarsi, cercando di aiutare le persone che nella vita hanno incontrato difficoltà inaspettate, minandone la serenità e le prospettive. Le potenzialità ed il talento nascosto di tanti giovani molisani che cercano di costruirsi un futuro artistico percorrendo anche strade tortuose, passa anche per questo tipo di iniziative che aiutano i ragazzi nella crescita artistica sostenuti dai meno giovani che hanno sempre fatto della recitazione un momento di integrazione e di crescita culturale. La serata di preannuncia divertente ed il lavoro svolto in questi lunghi mesi di prove da parte degli artisti che infondono sempre ‘cuore e talento’ nelle iniziative, verrà sicuramente ripagato dalla presenza di un folto pubblico, che insieme al divertimento, potrà sostenere le attività di questo Istituto presente nei pressi di Cercemaggiore, che ha sicuramente il merito di aver dato continuità alla propria attività negli anni”.

I tagliandi di ingresso sono disponibili al Centro sportivo M2 tutti i giorni (escluso la domenica) dalle ore 8,30 alle ore 21,30 sino ad esaurimento posti.