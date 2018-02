Polo museale del Molise, Battista dà il benvenuto a Stefano Campagnolo

Il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, dà il benvenuto al nuovo Segretario regionale dei Beni Culturali e direttore del Polo museale del Molise, Stefano Campagnolo.

L’ex direttore della biblioteca di Cremona subentra a Leandro Ventura, arrivato a Campobasso meno di un anno fa e a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto.

“Spero – questo l’augurio del primo cittadino – che con il dottor Campagnolo si possa continuare il lavoro di sinergia che abbiamo avviato con i vertici della sede regionale del Mibact e concentrarci soprattutto, e lo dico da sindaco e da presidente della Provincia, sull’immediata riapertura della biblioteca Albino, presidio culturale di riferimento per tutta la regione. Spero dunque di poter continuare la proficua collaborazione e di dare il via a nuove iniziative atte alla promozione dei nostri siti e del nostro patrimonio archeologico, ricchezza e potenzialità di cui il territorio in cui viviamo non può e non deve sottostimare”.