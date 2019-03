“Urban nature, diamo spazio alla natura in città”, WWF Italia organizza un seminario gratuito per docenti

Si terrà il 28 marzo 2019 a Guardiaregia, presso il Centro visite della Riserva Regionale oasi WWF di Guardiaregia – Campochiaro, il seminario gratuito per docenti di ogni ordine e grado “Urban nature, diamo spazio alla natura in città”.

L’incontro, organizzato dal WWF Italia – che è ente accreditato per la formazione dei docenti – illustrerà le possibilità concrete di impegno comune tra Scuole e WWF e sarà l’occasione per riflettere sulle sfide educative dei nostri luoghi e dei nostri tempi, presentando, nel particolare, il contest per le scuole “Urban Nature”.

“Urban Nature” è un progetto pensato per porre attenzione a quella parte di natura, la natura delle nostre città, che è immediatamente fruibile, estremamente importante per il benessere umano, e cosi bisognosa di conoscenza, tutela, promozione e valorizzazione. Un laboratorio di scienze, una palestra, una occasione di impegno civico a due passi dalle nostre case e, spesso, ancor meno dalle nostre scuole.

Educare i giovani ad abitare il mondo, attraverso un approccio positivo a partire dai propri luoghi di vita, può essere il primo passo per un atteggiamento protettivo verso le forme di vita e i grandi sistemi naturali.

MIUR, l’Arma dei Carabinieri, l’Associazione Culturale Pediatri e l’associazione scout AGESCI. Il seminario, come tutta l’esperienza “Urban nature” è realizzato in collaborazione con il Nell’incontro di Guardiaregia interverranno rappresentanti ed esperti locali: il dottor Sergio Zarrilli, pediatra, che inviterà a riflettere sulle relazioni tra crescita della persona ed ambiente; la professoressa Simona Oriente, capo formatore dell’AGESCI racconterà del modo che hanno gli scout di far corrispondere l’ambiente naturale all’ambiente educativo; di nuove professioni e sicurezza nell’accompagnamento nella natura tratterà Guglielmo Ruggiero, Guida Ambientale Escursionista, mentre il dottor Lino Cirucci e la dottoressa Gianna D’Arrisso, Referenti per i progetti di educazione ambientale dell’Oasi, illustreranno le esperienze che possono essere realizzate direttamente a scuola e nell’Oasi di Guardiaregia – Campochiaro. Il presidente del WWF Molise, arch. Lucio Fatica, coordinerà gli interventi.