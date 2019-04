“Io amo Campobasso”, l’assemblea plenaria sceglie Paola Liberanome come candidato sindaco

Io Amo Campobasso, riunito in assemblea plenaria, ha scelto il suo candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative del 26 maggio 2019.

E’ l’avvocato Paola Liberanome, già portavoce del gruppo civico del capoluogo, la prima donna nella storia di sempre a concorrere per la carica di primo cittadino del capoluogo di regione molisano.

Il suo, nel corso della riunione, è stato un intervento che per parte ha chiarito le ragioni per cui ha accolto con favore la proposta di rappresentare il movimento e per altra parte ha illustrato a grandi linee il programma che Io Amo Campobasso ha redatto grazie all’impegno dei primi 90 firmatari del manifesto e che a breve sarà completato e messo a disposizione degli elettori.

Il Direttivo, intanto, ha dato un’accelerata evidente al lavoro di raccolta delle candidature alla carica di consigliere e quanto prima sarà ufficializzata la composizione delle liste a sostegno del candidato sindaco.