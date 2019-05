Scomparsa di Don Giovanni Diodati, il cordoglio di Antonio Battista

Il sindaco e presidente della Provincia di Campobasso, Antonio Battista, esprime il cordoglio dell’intera amministrazione comunale per la morte di don Giovanni Diodati.

“Sono profondamente addolorato – riferisce Battista – per la scomparsa di Don Giovanni Diodati, parroco della chiesa di San Paolo di Campobasso. Pastore sempre pronto al dialogo e all’ascolto. I suoi insegnamenti riempiranno il vuoto che lascia. Grande è stato il privilegio di averlo conosciuto in questi anni. La sua bontà e l’impegno profondo verso i giovani di questa città sono stati un esempio per tutti. Lo ricorderemo ogni giorno praticando i suoi insegnamenti”.

“Esprimo – prosegue il primo cittadino – a nome mio e dell’amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla Diocesi, alla parrocchia, che non ha più il suo pastore, e alla famiglia. Tutti noi perdiamo un importante punto di riferimento”.