Provincia, la presidente facente funzioni Contucci comunica le attività dell’ente di Palazzo Magno

Il presidente facente funzioni della Provincia di Campobasso, Simona Contucci, il delegato alla Viabilità Orazio Civetta, unitamente al Consiglio Provinciale, hanno comunicato, attraverso una nota stampa, sulle attività dell’ente di Palazzo Magno.

“In qualità di presidente facente funzioni della Provincia di Campobasso – dichiara Simona Contucci – a seguito della conclusione del mandato amministrativo del presidente Antonio Battista al quale sono subentrata alla guida temporanea di questo Ente, voglio portare all’attenzione delle amministrazioni e delle comunità interessate, la grande mole di lavoro che la Provincia di Campobasso sta portando avanti. Nel ringraziare il Governo Regionale mi preme sottolineare che, nonostante le ben note difficoltà che attraversano tutti gli Enti italiani, la Provincia di Campobasso continua a gestire in piena sinergia tra la parte politica e quella tecnica, 1.365 chilometri di strade e 39 edifici scolastici, oltre a conservare importanti compiti in materia ambientale. Come noto, quindi, nonostante le gravi carenze di risorse finanziarie, umane e strumentali, che stanno determinando in molti casi il degrado del patrimonio viario e degli immobili, la Provincia riesce ancora a progettare, appaltare ed eseguire i lavori di propria competenza, profondendo un grande sforzo per attuare tutti i programmi che le sono stati assegnati. Per questo motivo è doveroso ringraziare i dipendenti e i tecnici di questa struttura che, con grande abnegazione, lavorano alla soluzione di problematiche che sono spesso complicate da gestire. Ritenendo gli interventi sulla viabilità provinciale particolarmente importanti, perché contribuiscono in maniera determinante al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini sulle nostre strade, considerando le condizioni in cui versano molte arterie provinciali, è necessario informare periodicamente la collettività sullo stato di avanzamento dei singoli interventi. Per tale ragione rendo noto che sono in corso di esecuzione i seguenti cantieri: lavori di ripristino del parapetto e messa in sicurezza del percorso pedonale lungo la S.P. 13 Frentana, per un importo di 50mila euro finanziato con fondi del Bilancio della Provincia; lavori di messa in sicurezza del ponticello n. 7 della S.P. 13 e ripristino canalizzazioni acque meteoriche, per un importo di 35.000 euro finanziato con fondi del Bilancio della Provincia”.

Sono stati appaltati e stanno per aprire i seguenti cantieri: interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della S.P. 63 Cerrosecco, nel tratto tra l’abitato di Bonefro e S.P. 148 Santa Croce di Magliano – Ururi, per un importo di € 250.000,00 finanziato con FSC 2014/2020; interventi di messa in sicurezza e adeguamento della S.P. 166 Dei Tre Titoli, nel tratto compreso tra Santa Croce di Magliano e i confini di regione, per un importo di € 300.000,00 finanziato con FSC 2014/2020; messa in sicurezza delle SS.PP. 79, 81 e 98, per un importo di € 1.000.000,00 finanziato con FSC 2014/2020; interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della S.P. 157 nel tratto compreso tra innesto S.S. 647 F.V. Biferno e innesto S.P. 105 Ripabottoni – Morrone, per un importo di €400.000,00 finanziato con FSC 2014/2020; interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della S.P. 78 Appulo Chietina, nel tratto tra Rotello e l’innesto con la S.P. 167 verso i confini di regione, per un importo di € 300.000,00 finanziato con FSC 2014/2020.

Sono in corso di appalto le seguenti opere: interventi di messa in sicurezza della S.P. 40 Adriatica, nel tratto compreso tra Colletorto e San Giuliano di Puglia, e della S.P. 166 Dei Tre Titoli, nel tratto compreso tra Bonefro e Santa Croce di Magliano, per un importo di 700.000 euro finanziato con FSC 2014/2020; interventi di messa in sicurezza e adeguamento della S.P. 73B II Dir. Bifernina, nel tratto dal centro abitato di Colletorto al confine di regione, per un importo di € 450.000,00 finanziato con FSC 2014/2020; interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della S.P. 65 Di Provvidenti, per un importo di € 135.000,00 finanziato con FSC 2014/2020; lavori di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali dei gruppi stradali 1, 2, 3 e 4, annualità 2019, per un importo di € 1.050.000,00 finanziato con fondi ministeriali, D.M. 49/2018; interventi di messa in sicurezza della S.P. 40 Adriatica, nel tratto compreso tra Santa Croce di Magliano e Rotello, per un importo di € 50.000,00 finanziato con FSC 2014/2020.

Sono stati completati i progetti e stanno per essere indette le gare di appalto per le seguenti opere: lavori di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali dei gruppi stradali 5, 6, 7 e 8, annualità 2019, per un importo di € 1.050.000,00 finanziato con fondi ministeriali, D.M. 49/2018; lavori di messa in sicurezza della S.P. 97 Boiano – San Massimo e S.P. 67 di Campochiaro, per un importo di € 140.000,00 finanziato con fondi del Bilancio della Provincia; lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 73 I Dir, 56 Dir, 119 e 56, per un importo di € 185.000,00 finanziato con fondi del Bilancio della Provincia; lavori di messa in sicurezza della S.P. 126 Guglionesi – Ponte Biferno, della S.P. 111 Difesa Grande, della S.P. 127 Colle di Breccia e della S.P. 124 Serramano, per un importo di € 170.000,00 finanziato con fondi del Bilancio della Provincia; lavori di messa in sicurezza della S.P. 88 Dev. Frentana, della S.P. 78 Appulo Chietina e della S.P. 15 Trignina, per un importo di 80.000 euro finanziato con fondi del Bilancio della Provincia; messa in sicurezza del viadotto Scorciabove lungo la S.P. 150, per un importo di € 200.000,00 finanziato con FSC 2014/2020; interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della S.P. 78 Appulo Chietina, nel tratto tra Montorio nei Frentani e innesto S.P. 63 Cerrosecco, per un importo di € 100.000,00 finanziato con FSC 2014/2020; interventi di messa in sicurezza della S.P. 166 Dei Tre Titoli, sistemazione del ponte in prossimità dell’abitato di Bonefro, per un importo di € 100.000,00 finanziato con FSC 2014/2020; intervento sulla S.P. n.73 I Dir. – Crollo ponticello n.77, per un importo di €200.000,00 finanziato con FSC 2007/2013; lavori di messa in sicurezza della S.P. 71 Castellina e della S.P. 105 Ripabottoni – Morrone, per un importo di € 155.000,00 finanziato con fondi del Bilancio della Provincia; interventi urgenti per il ripristino della S.P. 73 Bifernina in agro del comune di Fossalto, per un importo di € 90.000,00 finanziato con fondi della Protezione Civile D.P.C.M. 27/2/2019.

Sono in corso di realizzazione i seguenti progetti: lavori di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali dei gruppi stradali 5, 6, 7 e 8, annualità 2019, per un importo di € 1.050.000,00 finanziato con fondi ministeriali D.M. 49/2018; indagini e studi su ponti e viadotti, per un importo di € 306.951,88 finanziato con fondi ministeriali D.M. 49/2018; lavori di messa in sicurezza e ripristino del doppio senso di circolazione della S.P. 49 di Bojano – Baranello, per un importo di € 70.000,00 finanziato con fondi del Bilancio della Provincia; riapertura al traffico della S.P. 78, messa in sicurezza ponte n. 90 Spalla direzione San Felice, per un importo di € 200.000,00 finanziato con FSC 2014/2020; messa in sicurezza della S.P. 78, per un importo di € 2.300.000,00 finanziato con FSC 2014/2020; interventi di messa in sicurezza della S.P. 159 Bonefro – F.V. Biferno, nel tratto dall’innesto con la S.S. 647 F.V. Biferno e la Z.I. di Bonefro, per un importo di € 2.350.000,00 finanziato con FSC 2014/2020; interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della S.P. 91 di Montorio nei Frentani, nel tratto tra Montorio nei Frentani e il quadrivio Ripa dei Muli, per un importo di € 250.000,00 finanziato con FSC 2014/2020; lavori di manutenzione straordinaria sui gruppi stradali n. 1 e n 2, annualità 2019, per un importo di € 47.871,02 finanziato con fondi del Bilancio Provinciale (economie); lavori di manutenzione straordinaria sul gruppo stradale n. 4, annualità 2019, per un importo di € 46.784,86 finanziato con fondi del Bilancio della Provincia (economie); lavori di messa in sicurezza della S.P. 80 in agro del comune di Guglionesi, per un importo di € 20.000,00 finanziato con fondi della Protezione Civile D.P.C.M. 27/2/2019; interventi di messa in sicurezza della S.P. 54 di Cercepiccola, per un importo di € 50.000,00 finanziato con fondi della Protezione Civile D.P.C.M. 27/2/2019; interventi di messa in sicurezza della S.P. 98 in agro del comune di Montemitro, per un importo di € 20.000,00 finanziato con fondi della Protezione Civile D.P.C.M. 27/2/2019; interventi di messa in sicurezza della S.P. 150 in agro del comune di Palata, per un importo di € 30.000,00 finanziato con fondi della Protezione Civile D.P.C.M. 27/2/2019; interventi di messa in sicurezza della S.P. 53 Sannitica in agro del comune di Vinchiaturo, per in importo di € 60.000,00 finanziato con fondi della Protezione Civile D.P.C.M. 27/2/2019; lavori di messa in sicurezza della S.P. 78 in agro dei comuni di San Felice del Molise e Montemitro, per un importo di € 50.000,00 finanziato con fondi della Protezione Civile D.P.C.M. 27/2/2019; ripristino funzionale della S.P. 167 dal centro abitato di Ururi ai confini di regione, per un importo di € 50.000,00 finanziato con fondi della Protezione Civile D.P.C.M. 27/2/2019; lavori di messa in sicurezza della S.P. 78 Cerritello, dalla S.P. 150 alla F.V. Biferno, per un importo di € 30.000,00 finanziato con fondi della Protezione Civile D.P.C.M. 27/2/2019.

Entro il 31 dicembre 2019 saranno attivati circa 14 milioni di euro di finanziamenti per la viabilità provinciale.