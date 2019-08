Luciano Sammarone nuovo direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Calenda e Scarabeo si compiacciono per la scelta

Il Colonnello dei Carabinieri Forestali Luciano Sammarone, Capo dell’Ufficio CC per la Biodiversità a Castel di Sangro, è stato nominato nuovo direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

“La nomina di Luciano Sammarone a direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise non può che essere salutata con estrema soddisfazione da parte delle istituzioni molisane e dai cittadini di questa regione, specie di quelli che vivono nei cinque comuni ricadenti nei territorio del PNALM”. Questo il commento della consigliera regionale Filomena Calenda.

“Sammarone ha un bagaglio professionale rilevante ed ha una conoscenza delle tematiche ambientali, legata al ruolo finora svolto con ottimi risultati prima da ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, poi ai massimi livelli dei Carabinieri Forestali, che offre ampie garanzie per il raggiungimento di importanti traguardi. Inoltre – prosegue Calenda – Sammarone è molisano, e questo non potrà che giovare ad un potenziamento delle attività nei cinque comuni molisani del PNALM, che da anni sperano di poter beneficiare anch’esse della enorme cassa di rilevanza rappresentata dalla grande istituzione ambientale, conosciuta in tutto il mondo. Naturalmente auguro buon lavoro a Sammarone – conclude la consigliera regionale – e lo sprono ad essere quel valore aggiunto, insieme al prof. Giovanni Cannata, che sta per essere nominato presidente del PNALM, di cui l’area molisana del PNALM ha più che mai bisogno”.

“La nomina di Sammarone, originario di Capracotta, al vertice del PNALM, è il giusto riconoscimento del suo eccezionale percorso professionale – scrive il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo – La vasta esperienza maturata sul campo e le sue doti professionali gli consentiranno di svolgere un ottimo lavoro. Al colonnello Sammarone desidero esprimere le più vive congratulazioni per il prestigioso traguardo raggiunto, che sono certo porterà avanti con impegno, determinazione e grande professionalità”.