Lions Club Campobasso, una serata a sostegno dell’ADMO

È iniziato a luglio il 62° anno sociale del Lions Club Campobasso, presieduto per il secondo mandato dal Presidente Aldo Reale che sarà coaudivato dal nuovo Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci.

Il 26 settembre 2019, alle ore 20,30, nella Sala Ricevimenti del Coriolis di Ripalimosani, in occasione del primo Service del Lions e del Leo Club Campobasso dedicato al Tema della Donazione ed a sostegno dell’ADMO Molise, il Presidente Aldo Reale presenterà il nuovo Consiglio Direttivo e le attività in programma per l’anno sociale 2019/2020; accanto al Presidente Aldo Reale, il Presidente del Leo Club Campobasso, Alessandro Setaro, presenterà il nuovo consiglio direttivo e il programma delle attività che saranno realizzate.

Il Lions Club Campobasso in questi anni si è distinto per l’importante e concreta attività di Servizio dedicata alla Comunità nell’ambito della Prevenzione Tumorale tra i giovani con il “Progetto Martina”, nella Lotta al Diabete, nella promozione della Cultura della Pace attraverso il Concorso Internazionale Lions “Un Poster per la Pace”, nel riconoscimento delle migliori eccellenze culturali campobassane con l’attribuzione del Premio “Ada Trombetta”, nella “Lotta alla Violenza sulle Donne e contro l’abuso sui minori” con il Service realizzato presso la Questura di Campobasso che ha visto il riconoscimento del Capo della Polizia, Franco Gabrielli, nella diffusione della cultura della Donazione tra i Giovani, Service che intende incentivare proprio attraverso una rinnovata ed impegnata collaborazione con l’ADMO, l’AVIS Campobasso e l’AIDO.

L’appuntamento con i Soci, con le Istituzioni e con la Comunità è quindi fissato per giovedì 26 settembre 2019 alle ore 20,30 presso la Sala Ricevimenti Coriolis per la Serata “Campobasso ed i Lions insieme per ADMO Molise”.