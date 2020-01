Festa del Tennis molisano, premiati anche gli atleti Andrea De Marco, Pasquale Evangelista, Pasquale Mitri e Paolo Paolucci

Un premio speciale quello ricevuto da Andrea De Marco, Pasquale Evangelista, Pasquale Mitri e Paolo Paolucci, in occasione della settima edizione della Festa del Tennis Molisano 2019.

L’iniziativa si è svolta al Palavazzieri di Campobasso. Gli atleti, che si allenano con l’Associazione Asd Urban Sport al circolo sportivo la Baita di Ferrazzano, costantemente seguiti da Pasquale Iacobucci, hanno ottenuto il riconoscimento per l’impegno profuso nello svolgimento dell’attività del tennis in carrozzina. Una disciplina che il prossimo marzo sarà protagonista al Torneo federale nazionale organizzato proprio dalla Urban Sport in Molise.

All’iniziativa presente anche il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella, sempre pronta a sostenere il lavoro dei propri atleti.