Tennistavolo, i risultati dell’ottava giornata di serie C2

Nel primo incontro dell’ottava giornata di campionato l’ASD Universal Gym Center 1 batte per 5 a 2 la formazione dell’ASD Universal Gym Center 2. Per i pongisti della prima squadra isernina tre punti di Mario Pompei e due punti di Francesco Giannini. Per la formazione dell’ASD Universal Gym Center 2 un punto rispettivamente di Chiara Selvaggi Manfredi ed Ennio Selvaggi Manfredi.

Nel secondo incontro vittoria per 5 a 2 della formazione dell’ASD Tennistavolo “Shalom” A sulla formazione dell’ASD Tennistavolo “Shalom” B. Per l’ASD Tennistavolo “Shalom” A due punti rispettivamente di Daniele Prigioniero e Giuseppe Francischiello mentre il decisivo quinto punto porta la firma di Adriana Ruscitto Marinelli. Per i pongisti dell’ASD Tennistavolo “Shalom” B i due punti portano la firma di Flavio Garofalo.

Nell’incontro clou dell’ottava giornata, vittoria per 5 a 3 in trasferta dell’ASD Ping Pong Bojano sulla formazione dell’ASD Tennistavolo Isernia che registra in tal modo la prima sconfitta in campionato. Per i pongisti bojanesi due punti rispettivamente di Massimo Mauriello e Arturo Iannetta mentre Oreste Muccilli sigla il quinto punto per i bojanesi. Enzo Valentino è l’artefice dei tre punti per la squadra isernina.