Ciocca attacca il Consiglio regionale: “Da quaranta anni l’acqua molisana va gratuitamente alla Puglia. A Palazzo D’Aimmo una mia mozione per regolamentare la questione”

Un post dell’ex consigliere regionale Salvatore Ciocca per riaccendere i riflettori su uno dei tanti problemi del Molise: la mancata regolamentazione della cessione dell’acqua molisana alla Puglia.

“Stamattina al GR della Rai Puglia – scrive Ciocca – si lamentavano che il livello della diga di Occhito è sceso talmente che se non dovesse piovere nei prossimi giorni, risulteranno compromessi i raccolti di questa annata agricola”.

“Vorrei solo ricordare che una mia mozione in Consiglio Regionale votata all’unanimità – ha rammentato l’ex inquilino di Palazzo D’Aimmo – non ha mai trovato applicazione per regolamentare con ristoro l’approvvigionamento idrico continuo, ultra quarantennale, perpetuato sull’acqua del nostro Molise. Il tutto sempre ‘gratis et amore dei’. Di tutto si parla nel Consiglio Regionale del Molise: di possibili cambi di casacche, di posti in Giunta, di gossip, privilegi e nomine. Le Commissioni, sembra, non funzionino più e di leggi manco a cercarle con il lumino. E, intanto, l’acqua continua a defluire a valle, mentre i molisani continuano ad emigrare altrove col silenzio di tutti”.