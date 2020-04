Palazzo San Giorgio, la proposta del centrosinistra: “Supermercati chiusi a Campobasso il 25 aprile e 1° maggio”

“Il 25 aprile e il 1° maggio 2020 i supermercati devono stare chiusi a Campobasso. Senza se e senza ma. Così come hanno fatto tante realtà italiane (la maggior parte delle città e delle regioni)”. A scriverlo, in una nota, sono i consiglieri comunali dell’opposizione di centrosinistra, Antonio Battista, Bibiana Chierchia, Giose Trivisonno e Alessandra Salvatore.

“E’ appena terminata la discussione in commissione commercio nella quale l’Assessore Felice ha spiegato che l’Amministrazione di Campobasso, di concerto con la Prefettura, ha deciso di mantenere aperti i supermarket a Pasquetta perchè si ritiene che due giorni senza supermercati aperti siano troppi”, prosegue la nota.