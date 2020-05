La Lega perde pezzi, Madonna: “Sono stato tra i più votati, ma non mi riconosco più nel partito”

Candidato alle scorse elezioni Amministrative di Campobasso e 223 voti ottenuti, il giovane imprenditore Antonio Madonna ha deciso di dire addio alla Lega.

“La scelta di uscire dal partito politico della Lega – argomenta Antonio Madonna – è arrivata dopo un’attenta riflessione personale, maturata nelle ultime settimane. E non nascondo un pizzico di amarezza per questa cosa, poiché sono abituato a credere davvero in ciò che faccio e nelle idee che porto avanti. In generale, penso che la politica abbia un compito fondamentale, solo apparentemente banale: dovrebbe farsi carico delle problematiche della popolazione, cercare soluzioni concrete e rapide e star davvero vicino ai cittadini. Invece, la mia percezione è che negli ultimi tempi venga usata per mera propaganda elettorale, da tutte le forze politiche, indistintamente. Le chiacchiere che sento, i teatrini che vedo in televisione, specialmente in riferimento alle ultimissime problematiche che hanno colpito la popolazione a livello globale, mi hanno stancato. E non mi riconosco più nelle parole e nelle ideologie di coloro che fanno parte del mio schieramento, quasi mi imbarazzano. E se spostiamo il focus della discussione a livello regionale – aggiunge Antonio Madonna – sottolineo ancor di più come la mia concezione di politica sia davvero un’altra oggi. Forse utopistica per i tempi che corrono, ma volta ad una reale ricerca di sostegno e sviluppo della nostra amata città. Non ho nulla contro nessuno, questo tengo a precisarlo. Anzi, auguro a tutti un buon lavoro, specie a chi davvero crede nelle proprie ideologie. Concludo dicendo che, semplicemente, non mi sento più parte della Lega. Non nascondiamoci dietro un dito: nonostante qui in Molise abbia avuto inaspettatamente tanto consenso, l’organizzazione e la struttura di questo partito, a mio avviso, non sono pronti a grandi sfide. Con questo non voglio dire che lascerò la politica. Tutt’altro. Anzi – conclude Madonna – mi piacerebbe riunire le menti più fresche e brillanti per dare vita ad un progetto politico innovativo. Insieme possiamo lavorare e mettere in campo idee e soluzioni nell’interesse dei cittadini per rilanciare e dare una svolta vera al nostro Molise”.