Covid-19, a Oratino tutti negativi i tamponi dei cittadini venuti a contatto col contagiato

Tutti i casi sospetti venuti a contatto con il residente di Oratino positivo al Covid-19, tornato nella cittadina alle porte di Campobasso dal Nord Italia, sono risultati negativi al tampone.

“Una bella notizia per la nostra comunità che ha vissuto con apprensione l’esito dei tamponi – commenta il sindaco di Oratino, Roberto De Socio – Magari l’episodio può essere di monito per non abbassare la guardia e rispettare le regole di prevenzione come hanno fatto diligentemente tutti i cittadini Oratinesi durante il lungo periodo di lockdown”.