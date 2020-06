Pietracatella, prosegue la protesta per don Mauro

Continua a Pietracatella la manifestazione per il Parroco. Sempre in modo composto, nel rispetto delle regole, durante e dopo la Messa si chiedono risposte al Vescovo, ma in primis che don Mauro resti a Pietracatella.

La comunità in poche ore, nel pomeriggio di domenica 19 giugno 2020, ha raccolto oltre 600 firme per mantenere don Mauro a Pietracatella. Le firme, iniseme ad una lettera corale, sono state consegnate al Vescovo Bregantini in mattinata. La comunità si aspetta che Monsignor Bregantini si rechi a Pietracatella il prima possibile per spiegare tutto in modo diretto ai fedeli.

Sono oramai cinque giorni di grande preoccupazione e proteste per la notizia del cambio di Parroco, un vero fulmine a ciel sereno. La Comunità non vuole assolutamente perdere un prete come don Mauro e in più non vuole restare senza guida pastorale.

Si farà di tutto nella speranza che si possa tornare indietro e che don Mauro possa restare a Pietracatella, una comunità che si è fortemente legata a lui ed alla sua opera coinvolgente.