Montecilfone, a due anni dal sisma torna la paura: scossa di terremoto di 3,5

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 18,21 di questo pomeriggio, 29 giugno, in Basso Molise. Epicentro a Montecilfone con magnitudo 3,5 il sisma è avvenuto a 18 km di profondità.

In regione torna la paura due anni di distanza dal sisma che avvenne il 16 agosto 2018, quando si registrano due forti scosse di 5,1 e 4,4.

Al momento non si regsitrano danni a persone o cose ma sono in corso verifiche e sopralluoghi e la sala operativa della Protezione Civile continuerà a monitorare la situazione in sinergia con sala situazione itala e INGV.