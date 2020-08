Agosto in città: ecco gli appuntamenti in programma a Campobasso

Diversi gli appuntamenti inseriti nel cartellone di ‘Agosto in città’, il programma di eventi previsto dall’assessorato alla Cultura del comune di Campobasso che si protrarrà fino al 31 agosto, tutti pronti ad accogliere, sempre all’aperto e nel pieno rispetto delle regole stabilite dalle recenti linee guida, il pubblico campobassano di tutte le età.

Il cartellone di questo mese di agosto lancia una rassegna teatrale per bambini che prevede tre appuntamenti, nello scenario di villa De Capoa, curati dalla Compagnia teatrale C.A.S.T.

Il primo dei tre spettacoli che verranno proposti in villa De Capoa è quello di oggi, giovedì 13 agosto, alle ore 18,30, con la messa in scena di ‘Pulcinella medico volante’.

Ma come detto, la rassegna teatrale pensata espressamente per i più piccoli prevede spettacoli in villa De Capoa per altri due giovedì, il 20 agosto con lo spettacolo ‘La serva padrona’ e il 27 agosto con ‘Un Sordo, due sordi, tre sordi!’.

Torna, inoltre, anche quest’estate, sempre in pieno centro cittadino, la rassegna cinematografica all’aperto “Cinema al Corso”, curata per il secondo anno consecutivo da Kiss Me Deadly e che proporrà, dal 17 al 21 agosto, ben cinque serate con la proiezione, sempre dalle ore 21.00 nell’ordine, di Il Re Leone (17 agosto), 1917 (18 agosto), Piccole donne (19 agosto), City of crime (20 agosto), Le Mans: la grande sfida (21 agosto).

L’ingresso agli spettacoli che si terranno in Piazza della Vittoria a Campobasso, sarà gratuito, con però posti numerati e prenotazione obbligatoria tramite apposita pagina alla quale si viene indirizzati inquadrando il codice QR presente sulle locandine dell’evento, oppure andando direttamente all’indirizzo web: https://amtm.it/qr02.php

La prenotazione on-line dei biglietti per il primo spettacolo del 17 agosto è già disponibile, mentre quelle per gli spettacoli successivi verranno abilitate direttamente due giorni prima ciascun evento e termineranno un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La prenotazione sarà valida fino alle ore 20,40. Trascorso tale orario senza che il titolare si presenti all’ingresso sarà annullata e il posto verrà reso nuovamente disponibile a chi ne faccia richiesta.

La rassegna CINEMA AL CORSO 2020 è ideata e curata dall’Associazione culturale Kiss Me Deadly e finanziata dal Comune di Campobasso nell’ambito del cartellone degli eventi Agosto in Città 2020, programmato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.