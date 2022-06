Appuntamento mercoledì 22 giugno a Piazzetta Palombo per la presentazione di ‘Ho visto i Lupi volare’, il Campobasso della Serie B nel romanzo di Giovanni di Tota

Dopo il rinvio dello scorso 9 giugno, dovuto al maltempo, mercoledì 22 giugno, alle ore 18.00 a Piazzetta Palombo, ci sarà la presentazione di “Ho visto i Lupi volare”, il Campobasso della Serie B nel romanzo di Giovanni di Tota.

Per l’occasione Giovanni Di Tota dialogherà con la giornalista Sabrina Varriano ed è prevista la partecipazione di diversi ex calciatori del Campobasso Calcio. Nel libro Giovanni di Tota ricostruisce tappa dopo tappa la crescita di una squadra che da un campo sgangherato e nero di carbonella si ritrova ad affrontare i grandi schieramenti del principale campionato in stadi impressionanti già solo per le dimensioni.

Alla storia nota del percorso calcistico rossoblù, Giovanni di Tota intreccia, in un equilibrio delicato e assolutamente commovente, vicende della sua famiglia, degli amici e della città. Il tamburo, la curva, le trasferte negli anni del liceo e dell’università. I volti noti di quei tempi raccontati nei loro aspetti personali e umani, aneddoti di tutta una generazione che si è ritrovata prima in via Albino e poi a Selvapiana a portare in volo i propri sogni seguendo il volo di un pallone.

Parabola di una fede calcistica e del tifo che l’accompagna, Ho visto i Lupi volare (Creativin edizioni, pp248) è, nella sua struttura di romanzo di formazione, un viaggio nei sentimenti, nei limiti e nelle contraddizioni di una Campobasso che allora, tra gli anni ’70 e ’80, grazie al calcio usciva dal silenzio della provincia e iniziava a cambiare pelle.

L’evento è inserito nel cartellone del Festival dei Misteri del Comune di Campobasso.