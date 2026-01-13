Calcio a 5, la Chaminade Campobasso vince la Coppa Italia regionale

La Chaminade Campobasso trionfa nella finale della Coppa Italia Regionale, superando per 5-2 il Torremaggiore davanti a un Palaunimol gremito di tifosi.

La squadra guidata da Massimiliano Marsella ha dimostrato esperienza, solidità e qualità, conquistando meritatamente il trofeo e il diritto a disputare la fase nazionale contro il Victoria Solofra, vincitrice della Coppa Campana.

Dopo una fase iniziale di studio, è Patrik a sbloccare la partita con una rete di grande precisione, seguita dal raddoppio di Melfi, bravo a trasformare un assist di Gonzalez. Prima della pausa, Caddeo e Pappalardi firmano il tris che chiude il primo tempo sul 3-0.

Nella ripresa il Torremaggiore prova a reagire con il portiere di movimento e accorcia le distanze con Moffa, ma la Chaminade mantiene il controllo: Melfi firma la doppietta personale, mentre capitan Vaino realizza il quinto gol della squadra. Nel finale, Rodriguez sigla il 2-5 ma i festeggiamenti per i campobassani sono già iniziati.

Prima delle premiazioni, la società ha voluto celebrare Michele Marro, consegnandogli una targa e omaggiando la sua carriera da giocatore e il contributo attuale come dirigente del club.

La serata si è poi conclusa con un grande festeggiamento: la squadra, insieme a tutto lo staff e alla dirigenza, si è ritrovata a cena per una serata di grandi emozioni e divertimento, suggellando un pomeriggio indimenticabile al Palaunimol.

La Chaminade Campobasso ringrazia tutti i tifosi e gli sponsor per il sostegno e si prepara con entusiasmo alla fase nazionale della competizione tricolore.