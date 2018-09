Calcio a 5 serie B, la Chaminade Campobasso per la Coppa Italia ospite del Chieti

Al PalaSport ‘Santa Filomena’ di Chieti Scalo scende in campo alle ore 16 di sabato 29 settembre 2018 la Chaminade Campobasso per il match contro i teatini padroni di casa valevole per il primo turno della Coppa Italia. I rossoblù di coach Paolo Pizzuto sono stati inseriti nel triangolare 16 insieme al Cln Cus Molise.

Seconda giornata del mini-raggruppamento mercoledì 3 ottobre, ultima gara mercoledì 7 novembre.

Il regolamento prevede per la seconda giornata che “riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di parità, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; mentre, nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza”.

Passerà al turno successivo (gara unica mercoledì 28 novembre) la squadra prima classificata, tenendo conto dei punti ottenuti negli incontri disputati; della migliore differenza reti; del maggior numero di reti segnate. Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità tra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Divisione Calcio a Cinque.

La Chaminade Campobasso, dopo la sconfitta e l’estromissione dalla Coppa della Divisione per mano del Manfredonia, cerca il riscatto, anche per presentarsi alla prima giornata di campionato, sabato 6 ottobre 2018, al ‘PalaSelvaPiana’, contro il Cus Ancona, con il giusto entusiasmo.

La squadra, in settimana, ha lavorato sodo per farsi trovare pronta all’appuntamento, anche perché il team rossoblù non vuole lasciare nulla al caso nella prossima stagione. Un’annata che, la società spera, sia foriera di soddisfazioni, come nell’ultima stagione agonistica.

Chieti – Chaminade Campobasso sarà diretta dagli arbitri Paolo Gobbi e Roberto Acella, entrambi della sezione di Macerata. Cronometrista: Lorenzo Metrangolo di Pescara.