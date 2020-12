Campobasso, l’avviso pubblico per i ‘Buoni di Natale’ conquista l’attenzione di ‘Mi manda Rai Tre’. Domani, 11 dicembre, in diretta da Piazza Vittorio Emanuele II

Da ieri 9 dicembre, è possibile inoltrare le domande per i ‘Buoni di Natale’ e la relativa manifestazione di interesse per gli esercizi commerciali che vogliono accreditarsi come fornitori, rispondendo all’avviso pubblico dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso.

L’’iniziativa, che coinvolge ben 26 comuni, ha catturato l’attenzione anche fuori dai confini locali, tant’è che domani 11 dicembre, alle ore 11.00, il programma di Rai Tre, ‘Mi manda Rai Tre’, con un servizio in diretta da Piazza Vittorio Emanuele II, condotto dal giornalista Adorno Corradini, dedicherà un apposito approfondimento proprio all’avviso pubblico “Buoni di Natale”.

L’avviso pubblico, come detto, è rivolto ai cittadini residenti in uno dei 26 comuni dell’Ambito sociale di Campobasso, con valore ISEE familiare non superiore ad euro 10.000,00 (auto-dichiarato nella domanda, per cui non occorre allegare certificazione, salvo richiesta dell’ATS, in fase successiva, in sede di controllo).

Per i cittadini è possibile presentare le domande online al seguente link: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php.

È possibile, anche per le attività commerciali e artigianali dei 26 Comuni dell’Ambito sociale di Campobasso, accreditarsi sulla piattaforma per essere tra gli esercenti dove sarà possibile spendere i buoni. Gli esercizi commerciali o artigianali interessati ad accreditarsi possono presentare istanza online al seguente link: https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php.

Entrambe le domande possono essere presentate mediante la piattaforma SICARE.