Campobasso, rinviato causa maltempo il concerto jazz a piazzetta Palombo. Si recupera mercoledì 4 settembre

Causa le perduranti condizioni di maltempo, il concerto di questa sera, domenica 25 agosto ore 21.30, The Jazz Side of My Moon inserito nella rassegna Borgo in Jazz, del cartellone di ‘Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi’ stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, viene rinviato a mercoledì 4 settembre, sempre alle ore 21.30, a piazzetta Palombo.