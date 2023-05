Campobasso Scuole Sostenibili: 300 per l’evento conclusivo del progetto della SEA

Una grande festa ha concluso la II edizione di ‘Campobasso Scuole Sostenibili’ – percorso di educazione ambientale alla scoperta della raccolta differenziata – progetto fortemente voluto e ideato da SEA Spa, con il sostegno del Comune di Campobasso.

Un’edizione che riconferma i numeri da record per l’adesione di classi e studenti coinvolti degli istituti primari e secondari di primo grado della città.

Rispetto alla prima edizione quella dell’annualità 2022-2023 ha visto la realizzazione di un doppio filone educativo: oltre al consolidato Contest Rifiuti Zero, gli alunni hanno potuto cimentarsi con il format Contest Impatto Zero. Due distinti percorsi educativi basati sul “learning by doing” che hanno visto mettere in campo momenti di approfondimento e lo svolgimento pratico di azioni di sostenibilità ambientale.

E così dopo mesi di lavoro e il coinvolgimento attivo di circa 1800 alunni, nella mattinata odierna le classi vincitrici in assoluto di ogni Istituto si sono ritrovate presso l’Auditorium dell’Istituto Petrone per la meritata consegna dei premi: buoni da spendere per l’acquisto di libri o materiale didattico.

“Una giornata veramente speciale e coinvolgente che ha visto straordinari protagonisti e intuizioni importanti sull’ambiente”, ha dichiarato Roberto Martinino, responsabile della SEA Spa, in rappresentanza della Società.

Un grande apprezzamento è arrivato anche da Simone Cretella, assessore all’ambiente del Comune di Campobasso che ha ricordato come “questa bellissima iniziativa testimonia il lavoro di “Campobasso Scuole Sostenibili” nelle scuole con l’obiettivo, messo a segno, di coinvolgere sempre di più le famiglie”.

Nella classifica generale dei 5 Istituti partecipanti si sono particolarmente distinte le seguenti classi e tutte della primaria: