Conoscere per accogliere, a Campobasso il seminario dell’associazione Liberaluna Onlus

In prossimità della giornata internazionale dedicata alla violenza sulle donne, l’Associazione Liberaluna Onlus intende lanciare un messaggio concreto attraverso il seminario “Conoscere per accogliere” – patrocinato dal Comune di Oratino, Unicef e dalla Consigliera di Parità della Provincia di Campobasso, e finanziato da CSV Molise – che si terrà il prossimo 16 novembre nella sala Consiliare del Comune di Oratino a partire dalle ore 15,00.

L’evento è destinato ai professionisti e agli operatori sociali, ai volontari che potrebbero trovarsi nella situazione di accogliere donne che hanno subito violenza, ma anche a tutti coloro interessati alla tematica.

Durante l’intero pomeriggio i momenti di formazione saranno alternati da due workshop condotti dalle professioniste di Liberaluna Onlus e dal Dr. Rosario Marini, psicoterapeuta.

La partecipazione al seminario è gratuita e prevede il riconoscimento di crediti formativi ex post per gli assistenti sociali; per le iscrizioni si invitano tutti gli interessati ad inviare i propri dati anagrafici all’indirizzo e-mail liberalunaonlus@gmail.com.