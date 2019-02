Cultura della legalità. Continuano gli incontri dei Carabinieri con gli alunni delle scuole

Nella mattinata di sabato 16 febbraio nell’ambito del ciclo d’incontri che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso ha pianificato con gli istituti scolastici di tutti gli ordini e gradi presenti nel territorio della provincia, ha avuto luogo un incontro tra Carabinieri e studenti dell’Istituto Biotecnologico “Itas Pertini” del capoluogo, con l’intento di promuovere nei giovani la cultura della legalità.

Gli alunni delle quarte e quinte, intervenuti per un totale complessivo di circa 100 alunni, accompagnati da alcuni insegnanti, hanno discusso su varie tematiche con il Comandante della Compagnia di Campobasso, Tenente Giorgio Felici.

Gli argomenti hanno toccato vari aspetti, dai reati intimidatori contro gli amministratori locali al bullismo, dall’utilizzo di sostanze stupefacenti all’abuso dell’alcool, sviscerati in un interessante dibattito molto partecipato anche da parte degli alunni che hanno posto numerose domande sugli argomenti trattati.

L’Ufficiale, unitamente al Luogotenente Matteo Tagliaferri della Stazione di Campobasso, ha anche proiettato un video sulle principali attività che ogni giorno svolgono i Carabinieri in tutto il territorio nazionale, illustrando in che modo la “Benemerita” persegue la cultura della legalità, soprattutto in via preventiva, con il contatto diretto con le scuole, luogo, oltre quello della famiglia, di importantissima formazione per i giovani.

L’incontro, durato tre ore, tra i Carabinieri e gli alunni è stato molto proficuo sotto ogni aspetto, con la partecipazione attiva anche dei docenti presenti, che ha senza ombra di dubbio fornito un arricchimento personale a tutti, rafforzando quel sentimento di vicinanza tra l’Arma dei Carabinieri, la Scuola ed i giovani.