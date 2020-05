Emergenza Covid e il grande impegno della Protezione Civile: il grazie di Obiettivo Baranello ai volontari

All’indomani della Festa del Patrono di Baranello ‘S.Michele Arcangelo’, di venerdì 8 maggio 2020, il gruppo comunale di Protezione Civile ha portato nelle case di tutti i cittadini delle icone e delle preghiere diffuse dalla parrocchia.

Un modo per permettere, nonostante le restrizioni, ai baranellesi di sentirsi vicini in un giorno importante per la vita collettiva del paese.

“Vorrei complimentarmi – ha detto il consigliere comunale di minoranza, Giovanni Petrecca – con il gruppo della Protezione Civile perché non solo nel giorno della festa del Santo Patrono di Baranello ma dall’inizio di questa emergenza sanitaria si stanno dimostrando una colonna portante per il paese”.

“Grazie a questi giovani volontari, molti cittadini che vivono soprattutto in campagna non hanno bisogno di dover uscire perché la Proitezione Civile porta spesa a domicilio e medicine. Grazie al gruppo, colonna portante della società”, ha concluso l’esponente di Obiettivo Baranello.