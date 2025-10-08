Giuseppe Testa, penultima tappa del Tir a Bassano. In Veneto appuntamento bivio nel percorso di campionato

Cercare di mettere da parte il disappunto per le decisioni della giuria nella scorsa stagione, andare avanti e proseguire nel proprio percorso nel Trofeo Italiano Rally dopo le buone note al ‘Mille Miglia’ a Montichiari.

In quella che sarà la penultima tappa del Trofeo Italiano Rally, il quarantaduesimo ‘Rally Città di Bassano’ in Veneto, il figlio d’arte Giuseppe Testa è pronto a dare il massimo per puntare a proiettarsi poi sull’ultimo appuntamento – quello di Como – con grande determinazione.

In un cast particolarmente corposo – ben 135 equipaggi al via – il driver di Cercemaggiore sarà al via con il numero due sull’abitacolo con alle note il sammarinese Massimo Bizzocchi.

Testa terrà tra le mani il volante di una Skoda Fabia Rs per la scuderia Mrc Sport con il supporto di SpotUp e la preparazione della CR Motorsport di Riccardo Cappato. Per il pilota molisano di scena nel gruppo RC2N, classe R5/Rally 2, venerdì mattina a Marostica tra le 9.30 e le 15.30 ci sarà lo shakedown. Poi a sera, dalle 19.42 la prima prova speciale spettacolo la ‘Show Motor Live’ di 1,97 chilometri.

Al sabato, poi, le altre otto speciali delle nove complessive nel novero del ciclo ‘Valstgna’, ‘Le latte’ e Laverda, rispettivamente di 11,84, 7,10 e 12,27 chilometri, con le prime due ripetute tre volte e l’ultima solo due. L’avvio sarà alle 8.26 con i successivi timing delle speciali, relativamente alla prima partenza, alle 9.20, 10.09, 12.48, 13.42, 14.31, 17.10 e 18.04 con l’arrivo a Bassano del Grappa previsto per le 19.45.